Розвідка отримала доступ до сотень гігабайтів російських даних

База даних документів Роскомнагляду опинилася у відкритому доступі.
Півтисячі гігабайтів ворожих даних отримали українські розслідувачі. У відкритому доступі опинилася база даних документів Роскомнагляду.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Серед отриманої інформації - досьє на російські опозиційні ЗМІ та документи на блокування непідконтрольних іноземних сайтів. А ще - довідки на політика Навального, якого спершу намагались отруїти, а коли не вийшло, кинули за грати.
Окрім цього, команді Kiborg News, журналістам та ІТ-фахівцям вдалося одержати листування співробітників каральних відомств, зокрема чергові підтвердження того, як в Росії маніпулюють населенням і контролюють цензуру.
Нагадаємо, раніше в архіві Роскомнагляду, який ще в листопаді 2022 року видобули білоруські "кіберпартизани", виявлено слова, які не повинні потрапляти в один контекст із президентом Росії Володимиром Путіном. Загалом у переліку їх понад сімсот.
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