Розвідка отримала доступ до сотень гігабайтів російських даних

Півтисячі гігабайтів ворожих даних отримали українські розслідувачі. У відкритому доступі опинилася база даних документів Роскомнагляду.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Серед отриманої інформації - досьє на російські опозиційні ЗМІ та документи на блокування непідконтрольних іноземних сайтів. А ще - довідки на політика Навального, якого спершу намагались отруїти, а коли не вийшло, кинули за грати.

Окрім цього, команді Kiborg News, журналістам та ІТ-фахівцям вдалося одержати листування співробітників каральних відомств, зокрема чергові підтвердження того, як в Росії маніпулюють населенням і контролюють цензуру.

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