Розвідка розповіла, чи здатна РФ завдати нового масованого ракетного удару: "Росією керують маразматики"

Російські терористи все ще мають можливість завдавати масованих ракетних ударів по території України. Їхньою метою є залякування українців та поширення панічних настроїв серед населення.

Про це 1 листопада в етері телемарафону сказав представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Атаки можуть продовжуватись. Питання, наскільки масованими можуть бути такі удари, як ми бачили в понеділок. Звичайно, що вони не можуть бути в щоденному режимі, бо запаси ракетних озброєнь так само вичерпуються у держави-агресора, але шкоди може бути завдано ще багато. Це - терористичні акти терористичної держави проти цивільної інфраструктури з метою залякування та посіяння панічних настроїв. Держава до цього готується, суспільство теж. Цієї мети залякування, яку перед собою ставить терорист номер один у світі Путін, він точно не досяг. Україна чинитиме опір", - пояснив Юсов.

Представник української розвідки наголосив, що цілі визначають не російські військові, а "колективний Путін".

"Якщо б вони могли щось визначати, то можливо повномасштабного вторгнення б не відбулось. Бо для російської армії та держави це рішення було деструктивним та самовбивчим. Рішення ухвалюють відірвані від реальності маразматики такі, як колективний Путін - неважливо чи це алкоголік Медведєв чи підстаркуватий тінейджер Кирієнко. Прізвища можуть бути різні, але ці люди максимально відірвані від реальності. Військового завдання у них немає. Зараз російське керівництво уже робить зізнання у військових злочинах про те, що вони обстрілюють не тільки військову інфраструктуру, а й цивільну. Україна витримає ці удари: великою і важкою ціною. А Росія змушена буде піти з окупованих територій. Зараз Путін збільшує лише ціну репарацій", - наголосив Юсов.

Ракетний обстріл України 31 жовтня

Російські терористи у понеділок, 31 жовтня, масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Через це велика кількість населених пунктів, зокрема і Київ, залишились без електрики.

Президент України Зеленський повідомив, що російські терористи випустили по Україні 55 крилатих ракет. Українські захисники збили 45 із них.

Диктатор Путін зізнався у вчинені воєнного злочину та заявив, що це "була частково помста через вибухи в бухті Чорноморського флоту". Також диктатор пригрозив українцям, мовляв "це ще не все, на що здатна Росія".

Видання Forbes повідомило, що Росія протягом 31 жовтня атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками на загальну суму близько 760 млн дол.

Читайте також: