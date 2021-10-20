Розвінчуємо міфи про вакцинацію за 5 хвилин: відповіді на головні запитання

Наукових доказів того, що вакцинація від COVID-19 призводить до безпліддя, місце уколу притягує металеві предмети, а до щепленої людини можна під'єднатися через Bluetooth - не існує.

Від початку вакцинації в Україні навколо щеплень проти коронаврірусу почали розростатися фейки і дезінформація. Через вплив цих міфів в Україні щодня помирає чимало невакцинованих людей.

У спеціальному матеріалі ТСН розвінчуємо найпопулярніші з них.

Після вакцини від COVID-19 людина стає носієм інфекції

Жодна зі схвалених до застосування в Україні вакцин не містить "живого" вірусу COVID-19. Тобто після щеплення людина не стає носієм інфекції, не "виділяє вірус" і не може заразити ним інших. Дійсно, після вакцинації у людини може підвищитися температура чи навіть з'явитися лихоманка. Однак це не є ознакою зараження - навпаки того, що імунна система вчиться розпізнавати вірус.

Щеплення ослаблює імунну систему

Вакцинація від COVID-19 не здатна ослабити імунітет людини. Насправді вона вчить організм боротися з патогеном без необхідності прямої "зустрічі" із вірусом. Більш того, майже 95% госпіталізованих із COVID-19 українців не мали жодної дози вакцини.

мРНК-вакцина від коронавірусу змінює ДНК

У складі вакцин немає спеціальних ферментів, здатних впливати на ДНК (як, наприклад, у ВІЛ). І працюють вони не з ядром клітин, а з рибосомами, які виробляють білок. мРНК потрапляє в цитоплазму клітини через вакцину і "дає інструкції" рибосомам про створення білків, із яких формуються шипи вірусу SARS-CoV-2. Щойно клітини організму зможуть виробити ці білки, імунна система навчиться їх розпізнавати та атакувати. Тобто РНК-компонент не взаємодіє з геномом людини, тож просто не здатен змінювати його

Вакцинація від коронавірусу - це чіпування людей з метою перетворення у біороботів

Ні, після вакцинації люди не починають "роздавати" Wi-Fi чи 5G, місце уколу не створює електромагнітне поле і не починає притягувати метал, а до щепленої людини не можна під'єднатися через Bluetooth. Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб подолання пандемії COVID-19, а не змова фармкорпорацій чи експерименти Білла Гейтса.

Вагітним жінкам не можна вакцинуватися проти СOVID-19

Вагітні жінки - надвисока група ризику щодо "ковіду". Вагітна жінка має бути вакцинованою на будь-якому терміні вагітності і захищена від коронавірусу. Інактивованою вакциною у всіх країнах вакцинують вагітних жінок з високим охопленням, є досить даних щодо мРНК вакцини про те, що жодних проблем від них немає ані для жінки, ані для дитини. До інших вакцин теж є такі дані.

Вакцини проти СOVID-19 недостатньо досліджені

Майже вся Канада, усі США вакцинувалися проти коронавірусу. Це велика територія з величезною кількістю людей. Зараз цими ж вакцинами люди отримують третю вже дозу. Тобто, вже є стратегія, наприклад, у Франції третя доза всім, хто старший 65 років, в Ізраїлі – взагалі всьому населенню. Оскільки клінічні випробування - це завжди певна кількість добровольців, а тут готовий продукт отримали мільйони і мільйони людей, можна з упевненістю твердити, що клінічних випробувань достатньо.

Вакцинація може призвести до безпліддя

Поняття безпліддя досить широке. Тобто, люди можуть не мати дітей з дуже багатьох причин і не на одну з них вакцина ані біологічно, ані жодним іншим чином вплинути не може. Усі країни з розвиненою економікою вакцинують дітей від 12 років. Отримали цю вакцину мільйони дорослих людей дітородного віку, зокрема, і молоді. Все безпечно, добре переноситься, вакцини ефективні.

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