Рубаймо дрова: як заздалегідь підготуватися до найскладнішого опалювального сезону

Майбутній опалювальний сезон стане одним із найскладніших для українців. Повномасштабна війна залишила багатьох без домівок та роботи. В уряді запевняють, ситуація з блакитним паливом начебто не загрозлива, а боржників обіцяють не карати.

Проте до зими експерти радять готуватися вже зараз. Зокрема, якщо у будинках є можливість опалювати дровами чи палетами, то переробляти опалювальну систему потрібно, не чекаючи холодів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У селі Лук’янівка на Київщині про те, що там стояли російські окупанти, свідчать розвалені хати і продірявлені паркани. До одного з магазинів рашисти просто в’їхали танком, розповіла продавчиня, яка дивується діям російських солдат.

"Оце такі камери повиносили на кут і понасипали туди щебеню і ховалися. А ось ті так просто поклали і залазили в них спати. – Спали в хорлодильниках? – Їм так тепліше було, ги-ги", – розповіла продавчиня.

У селі щиро вірять, що окупанти сюди більше не прийдуть. Але розуміють, що через російську агресію зима буде непростою і вже слід подумати, як самим зігрітися.

Пан Михайло складає нещодавно куплені дрова. Колоди порубає на цурки, хай тільки підсохнуть. Хоча його хата опалюється газом, але у веранді уже чекає на встановлення твердопаливний котел.

"Новий, сучасний, український. Це на випадок, якщо газ буде занадто доригий, або газ із певних причин не зможе у нас бути. Тому у нас має бути своє автономне опалення", – сказав пан Михайло.

Вигадати кілька варіантів, аби зігрітися взимку, радять експерти. Бо, якщо державі й вдасться накопичити достатньо газу, то ще під питанням, чи буде змога цей газ доставити до населення.

"Найбільший ризик – не ресурсний. А ризик руйнування інфраструктури, тому що ніхто не може дати гарантію, що російські окупаційні війська не зруйнують теплові електростанції чи ТЕЦ", – сказав директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Нам, каже, не завадили б протиповітряна оборона на енергооб’єктах. Проте всім слід економити. В уряді вже анонсували, що планують знизити температурний режим у квартирах до +16 градусів.

У столичній висотці активно утеплюють стіни. Хоч це і новобудова, але на балконах залишилися щілини після забудовника. ОСББ планувало взяти участь у міській програмі з утеплення, але її через війну призупинили. Мешканці вирішили не зупинятися.

"Якщо не буде опалення в крартирі, у мене є проблема – величезні щілини, то ми будемо мерзнути", – сказала киянка Вікторія Письменна.

І це, з подивом визнає жінка, розуміють навіть сусіди, які виїхали з Києва.

"Але домовилися, що вони дистанційно оплачують і по фото дивляться, і утеплюють дистанційно", – додала Вікторія.

У магазинах уже помітили зростання попиту на обігрівачі. Але вони допоможуть, якщо буде світло. А якщо не буде ні світла, ні опалення, то допомогти зможе пічка "судного дня", як називають її самі винахідники.

Пічка максимально зберігає тепло і її можна топити дровами безперервно.

"Ми мождемо пічку затопити і потім підкидати дрова, і витягувати попіл", – сказав старший науковий співробітник Інституту загальної енергетики НАН України Олег Назаренко.

Окрім того, що зверху є звичайні комфорки, щоби варити їжу, пічка має й незвичайні додатки – збоку чіпляється бачок для води.

"Вона висить на стінці печі і від печі вона гріється", – пояснив Назаренко.

А між бачком і піччю можна встановити ще й генератор, який дає електрострум.

"Для екстеримальних умов – ще навіси для сушки одягу", – додав науковець.

Цю пічку, кажуть розробники, спершу мастрували для військових. Вірять, що хлопці зігріються і впечуть ворогу так, щоб більше загарбникам не хотілося заважати жити мирним сусідам.

Заготовлюйте дрова: експерти радять готуватись до найскладнішого опалювального сезону зарання

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада заборонила на період дії воєнного стану примусове виконання рішень про стягнення з фізосіб заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Читайте також: