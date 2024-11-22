"Рубіж" чи ні?: усе, що відомо про атаку міжконтинентальної балістичної ракети на Дніпро

"Рубіж" чи не "Рубіж" – питання дня! Росіяни 21 листопада вгатили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою – цю інформацію підтвердили в Повітряних силах. Напередодні ж у Мережі здійнялася справжня паніка – всі обговорювали ракету "Рубіж", яку нібито рашисти планували випустити по Україні. У Києві навіть зачинилися посольства кількох країн через можливий масований удар. Водночас Мережею розлітаються страшні кадри атаки.

Чому цей удар так сполохав українців, що ж за ракета атакувала Дніпро, чи можуть її застосувати знову та чи реально її збити – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

І так, щоб не заплутатися, повернемося до 20 листопада – цей день став днем масової паніки в Україні. Не останню роль в ній зіграли посольства кількох країн – США, Іспанії, Італії, Греції, Німеччини, Казахстану та інших – там раптово оголосили про тимчасове припинення роботи у Києві. А телеграм-канали почали активно поширювати інформацію про загрозу нового масованого удару новою балістичною ракетою РС-26 "Рубіж". Водночас, одні джерела вказували, що це буде тестовий запуск з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, інші – що це буде саме бойовий пуск, що здавалося вкрай малоймовірним, бо взагалі-то ця ракета призначена для доправлення ядерних зарядів.

Що відомо про ракету "Рубіж"?

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Водночас у виданні Defense Express пояснили, про що взагалі йдеться. Там наголосили, що ракета "Рубіж" призначена для доправлення ядерних зарядів. Почати треба з того, що реальний статус цієї розробки невідомий, але у будь-якому разі це не буде її першим випробуванням. У виданні зазначили, що створення РС-26 "Рубіж" розпочалось не пізніше 2006 року. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності через те, що порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Нагадаємо, що договір був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. А набув чинності документ 1 червня 1988 року. Ну, не будемо робити вигляд, що ми здивовані черговим порушенням якогось договору Путіним, адже для нього це давно звична справа. Тому повертаємося до самої ракети.

Атака на Дніпро

Одні наганяли паніку, інші намагалися заспокоїти людей – так і минула середа. А в ніч проти 21 листопада тривогу почули абсолютно всі міста України: повідомлялося про загрозу балістичного удару. І хоча всі думали, що буде атаковано столицю, рашисти вгатили по Дніпру. Керівник ОВА Сергій Лисак без будь-яких уточнень заявив про удар по підприємству, а мер Борис Філатов згодом повідомив, що, крім цього, в результаті обстрілу пошкоджена будівля центру реабілітації для людей з інвалідністю. Зруйновано котельню, вибиті вікна. Постраждали двоє людей – 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, 42-річну жінку госпіталізовано.

Та вже згодом паніка повернулася: у Повітряних силах заявили, що росіяни атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою з Астраханської області РФ. А ви ж пам’ятаєте, що саме звідти, припускали, і буде пуск ракети "Рубіж". Але є дуже важливий нюанс: станом на момент запису випуску у Повітряних силах так і не озвучили назву ракети. А ось Мережею просто миттєво розлетілися страшні кадри атаки міста. Такого ви ще не чули.

Інші вуличні камери зафіксували самі удари, вони трапилися майже одночасно.

Щоб ви розуміли, час підльоту цієї ракети до Дніпра становив менше 5 хв. Ракета була запущена з Астраханської області, полігон "Капустін Яр". Основне призначення ракети, як вже згадувалося раніше, – доправлення ядерних зарядів. Утім, може застосовуватися і конвенційна фугасна бойова частина. Маса бойової частини може сягати 1,2 т. Для порівняння у "Іскандера-М" – 480 кг бойової частини. Та от, кажуть, що збивати такі ракети можуть лише комплекси THAAD, а в нас на озброєнні їх немає.

А ось, який вигляд має сама установка.

Вартість одного комплексу – 3 млрд дол. і нещодавно США розмістили THAAD в Ізраїлі. Ну що Україна? Україні "не треба". Так от, у Дніпрі внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено шість ракет Х-101. По інших ракетах – без суттєвих наслідків.

РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару

Тобто, враховуючи те, що РС-26 "Рубіж", а тим паче міжконтинентальні балістичні ракети, такі як, наприклад, "Тополь" чи "Ярс", призначені для доправлення зброї масового ураження, РФ провела демонстрацію можливості ядерного удару. Таке припустили експерти видання Defense Express.

Разом з тим, рашистські пабліки вже почали анонсувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по столиці, мовляв, "цей удар, по Дніпру, – імітація можливого удару із надпотужним зарядом по Києву". Водночас аналітики Defense Express зазначили, що на тлі цього залишаються питання, на які наразі звіт Командування Повітряних сил не дає відповідей. Зокрема, куди саме цілив ворог своєю балістичною ракетою та яке оснащення було в ній. Фахівці зауважили, що поставити на умовний "Рубіж", "Тополь" чи "Ярс" конвенційну фугасну бойову частину у глибокій теорії можливо, але не має практичного сенсу через величезну вартість таких ракет. Бо ж узагалі ці типи ракет призначені саме для ядерного удару. Цього окупанти явно не планували робити, особливо в умовах, коли більшість цілей в Україні – у зоні досяжності російських оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" та інших засобів ураження.

Також у виданні наголосили, що більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення. В тому числі "Іскандер", "Кинжал", крилаті ракети типу Х-55 та Х-102 і ще багато інших. Тому є питання щодо сенсу використання саме ракети середньої чи взагалі міжконтинентальної дальності проти України навіть для завдання ядерного удару:

"І ворог вже використовував крилаті ракети Х-55 із масогабаритними макетами ядерних зарядів. Тобто цілком можливо, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків".

Демонстративний крок РФ

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов у коментарі ТСН.ua розповів, що застосування міжконтинентальної ракети "Рубіж" має виключно демонстративний крок:

"На озброєнні російської армії перебуває щонайменше півтори тисячі ракет, які зазвичай ворог використовує для ударів по території України. Серед них – "Іскандери", "Іскандер-К", а також ракети авіаційного базування, такі як Х-101 і Х-55. Росія також має значний арсенал "Кинджалів" та "Калібрів". Проте цього разу по "Південмашу" було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Хоча вона була оснащена звичайним зарядом, її основне призначення – доставка ядерного заряду до цілі. РС-26 "Рубеж" є міжконтинентальною ракетою, головними цілями якої мають бути стратегічно важливі міста, такі як Вашингтон і Лондон. Однак Путін вирішив використати Україну як полігон, щоб продемонструвати світу готовність до подальшої ескалації у російсько-українському конфлікті. Ця подія свідчить, що Кремль готовий задіяти всі наявні ресурси, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами. Що далі? Якщо світ не об’єднається, щоб раз і назавжди вирішити питання путінського режиму, російські ракети можуть бути спрямовані не лише на Україну, а й на території європейських країн і навіть далі – за океан, а це може статися, якщо світ не об’єднається, щоб раз і назавжди вирішити питання путінської Росії і безпосередньо самого Путіна".

Владислав Селезньов також додав, що для нього очевидним є те, що апелювати до міжнародних інституцій – безперспективно:

"Вони повністю дискредитували себе та показали свою цілковиту "імпотентність". Йдеться про ООН, ОБСЄ, НАТО. Вони довели, що за понад десять років російсько-українського протистояння неспроможні бути дієвими на шляху зупинення агресора. Очевидно, те, що ми маємо сьогодні, – це наслідок такої бездіяльності ключових безпекових інституцій нашої планети. Єдиний аргумент, з яким рахуються в Кремлі, – це аргумент сили. Тому Україні потрібна зброя, і значно більше зброї, щоб кожна зухвала російська атака отримувала гідну відсіч. Зброя та боєприпаси до неї є вирішальними факторами, які впливатимуть на ситуацію на полі бою".

Водночас виникає ще одне питання – чи були попереджені про пуск та його напрямому США? Бо анонсування таких запусків є обов'язковою умовою для унеможливлення спрацювання системи попередження про ракетний напад та запуск ракет у відповідь за сценарієм зустрічного ядерного удару. Військовий аналітик Михайло Притула вважає, що Росія попередила США про удар міжконтитентальною ракетою, бо в іншому разі Кремль міг би нарватися на превентивний удар.

Однак, рашисти цю масштабну атаку зараз ніяк не коментують. Зокрема, коли у Дмитра Пєскова запитали про запуск "міжконтиненталки" – він переадресував це питання до "мінубивств" РФ.

Але згодом до Мережі потрапило відео, як представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій подзвонили з "високих кабінетів" під час брифінгу і попросили не коментувати удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою. А знаєте, як це сталося? Їй не вистачило розуму, щоб відійти від мікрофона. І про це тепер знають усі.

Тим часом західний посадовець у коментарі ABC News заявив, що російська атака по Дніпру не схожа на атаку з використанням міжконтинентальної балістичної ракети. Він вважає, що це була звичайна балістична ракета. Звучить дико, правда? Звичайна балістична ракета: реалії українців – просто вау.

До слова, не спалося і Польщі. Там вранці 21 листопада піднімали військову авіацію у зв’язку з атакою РФ на Україну. Водночас у Британії "терміново" вивчають, чи справді РФ вдарила по Дніпру саме міжконтинентальною ракетою. Про це заявив речник британського прем’єра Кіра Стармера, повідомили у The Guardian. За його словами, "це швидкоплинний процес":

"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість".

Згодом на атаку відреагував і президент Володимир Зеленський. Він підтвердив, що рашисти застосували нову ракету. За його словами, всі характеристики свідчать про те, що це все ж таки була міжконтинентальна балістика. Але триває вивчення уламків.

Й до слова, Україна – перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Про те, що Україна наразі чекає на висновки експертів про точний тип нової ракети, яку Росія застосувала 21 листопада, і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Він акцентував, що враховуючи цей удар, Росія явно не прагне миру:

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети".

Згодом цей удар прокоментував і очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він заявив, що цією атакою Путін намагався підвищити ставки, у тому числі перед Заходом. А різні воєнкори РФ почали кричати про "капітуляцію України". Коваленко заявив, що жодної капітуляції не буде:

"Підвищити ставки також не вдалось – стратегія "мир через силу" продовжує працювати. росія все більше виглядає неадекватнішою за кндр і наближає той момент, коли їх токсичність для інших переважатиме за вигоду використання рф в якості сировинного придатка".

Для розуміння: загалом Росія має 521 міжконтинентальну балістичну ракету у наземних та морський варіантах, заявили в Defense Express. Арсенал рашисти накопичували понад 20 років. Водночас у підрахунках відсутні дані щодо РС-26 "Рубіж", яку, ймовірно, запустили по Дніпру.

У Мережі також розповідають про технічну складову міжконтинентальної балістики. Зазначається, що пуск цієї ракети орієнтовно відбувся близько 5:00 з рухомого ґрунтового комплексу. Спочатку спрацьовує спеціальний вишибний заряд, який вистрілює саму ракету з транспортно-пускового контейнера. І далі запускається твердопаливний двигун першого ступеня. Загалом ракети такого класу традиційно складаються з трьох ступенів. Завдання першого – вивести ракету на значну висоту до розрідженої атмосфери, де він відокремлюється, і послідовно починають працювати другий та третій. Враховуючи те, що політ відбувається по балістичній траєкторії, то такі ракети виходять вже у космос. Саме там відбувається остання фаза роботи самого носія – розділення головних блоків. Це здійснюється завдяки так званому "автобусу". Це спеціальний блок, який має з надвисокою точністю скинути самі роздільні блоки та хибні цілі, які вже через силу гравітації будуть падати у район цілі за власними траєкторіями.

Падіння таких блоків з індивідуальним наведенням, а також, вочевидь, хибних цілей і зафіксовано на камерах з Дніпра о 5:17. Вони, скоріш за все, не мали бойового оснащення і були лише імітаторами. Але річ у тім, що вони мають величезну кінетичну енергію через падіння з навколоземного простору. Військовий аналітик Михайло Притула розповів, що мета цього удару має пропагандистський характер, першочергово, перед своїми громадянами:

За словами Михайла Притули, з відео, яке розлетілося Мережею, можна зробити висновки, що розліт боєголовок у радіусі невеликий. Тобто, це свідчить про те, що розділення боєголовки відбулося на не дуже великій висоті. Відповідно, на більш високих траєкторіях ця ракета може бути уражена. Саме тому, впевнений аналітик, удар був завданий саме по Дніпру, де, ймовірно, немає системи ППО Patriot.

Ядерний удар

Михайло Притула також прокоментував, чи намагається Путін таким чином продемонструвати, що наступним може бути ядерний удар:

Путіну нічого запропонувати світу

Експерт зауважив, що Путін не просто підвищує ставки перед інавгурацією Дональда Трампа – диктатору просто нічого запропонувати світу.

Дональд Трамп, каже аналітик, першочергово – бізнесмен. І він буде зміцнювати свої переговорні позиції. І вони можуть передбачати надання Україні більшої кількості зброї, зміну вартості нафти, розміщення протиракетних систем на території Норвегії та Фінляндії.

Ну і давайте про приємне. 21 листопада Росія вже отримала відповідь.

На кадрах – Астраханська область. Ну а враховуючи, що саме звідти за повідомленням Повітряних сил і була запущена "новомодна" ракета, то…

От і ми так думаємо. І хоч ця атака була здійснена безпілотниками, не забуваємо, що Україна отримала довгоочікуваний дозвіл на ATACMS та Storm Shadow. Західні медіа пишуть, що рішення США та Британії про дозвіл на використання далекобійної зброї по цілях у Росії стало важливим кроком у війні, надавши Україні нові інструменти для боротьби на тлі ворожого наступу на Донбасі та залучення північнокорейських військ до боїв у Курській області. Цей крок назвали серйозним викликом для російської оборони та заявили, що це також підвищує ставки в конфлікті.

Наступний – Київ?

Тим часом генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі заявив у коментарі CNN, що пуском ракети РФ прагне змусити Україну відступити від застосування ракет ATACMS та Storm Shadow. Й ба більше, він заявив, що вибір Росії атакувати Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою може бути попередженням про те, що вона також може націлитися на Київ:

"Можна сказати, що те, що Росія спершу вдарила по Дніпру, є заявою про те, що якщо Україна не відступить від використання, скажімо, нещодавно наданих ATACMS від США та Storm Shadow від Британії, то Росія використає ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності та вдарить по Києву".

Більше того, генерал-майор США у відставці нині перебуває у Києві. Він зазначив, що рано-вранці 21 листопада, коли у місті лунали сирени, була ймовірність запуску міжконтинентальної балістичної ракети по столиці:

"Сирени врешті-решт припинилися, але все одно був поспіх до підвалів і бетонних парковок, тому що це просто створює величезний страх. І цього хотіли росіяни – страху серед тих, хто живе і виживає".

А відома волонтерка Марія Берлінська зазначила, що удар міжконтинентальною ракетою, безумовно, переводить нас на ще один, новий етап війни. Вона зауважила, що час позбутися залишків ілюзій – рашисти йтимуть до кінця. А ми маємо усвідомити реальність, щоб встояти і вижити. І що швидше ми усвідомимо реальність, що – або вони, або ми, то краще для нас.

ЗМІ пишуть про звичайну балістичну ракету

Що цікаво, західні ЗМІ масово заперечують, що Україну атакувала міжконтинентальна балістична ракета. Зокрема, про це написали NBC, CBS, ABC і BBC із посиланням на західних офіційних осіб – анонімних, звісно. Кажуть, що це була балістична ракета середньої дальності, але не міжконтинентальна. А заяви Зеленського і Повітряних сил, які фактично підтвердили пуски "міжконтиненталки" – для них якийсь жарт? До речі, в РФ офіційно жодних коментарів не дають. Знаєте, єдине, що можна тут додати….

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