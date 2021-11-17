Ручка на дверях - лише зовні, а на вікнах – ґрати: шокувальні подробиці загибелі пенсіонерок у будинку для літніх

Ручка на дверях - лише зовні, а на вікнах – ґрати: шокувальні подробиці загибелі пенсіонерок у будинку для літніх

Врятуватися у них шансів не було.

Після пожежі у приватному будинку для літніх людей у Дніпрі правоохоронці оголосили три підозри: адміністраторці, няні-санітарці, а надвечір затримали ще й підприємицю, яка організувала заклад.

Про це 17 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Фото: t.me/denisovaombudsman

Напередодні п'ятеро пенсіонерок загинули в одній кімнаті . Ймовірно, через закорочення електропроводки почали тліти ліжка. Немічні жінки вчаділи. Врятуватися у них шансів не було. Адже двері до кімнати були щільно зачинені, а ручка була лише зовні. На вікнах – ґрати.

У Дніпрі оголосили три підозри після пожежі у будинку для літніх людей | Новини України

З'ясувалося, підприємиця орендувала двоповерховий будинок, а заклад для літніх людей не реєструвала, тож контролюючі органи дотримання норм перевірити не могли. У підприємиці є щонайменше ще чотири такі заклади в Дніпрі. Там вже провели обшуки. За порушення правил пожежної безпеки трьом фігуранткам загрожує до восьми років ув'язнення.

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