Ручка за 5 млн грн, метеорит та колекція кухлів: топ дивних речей, які продають українці на ОLX

На платформі онлайн-оголошень OLX українці продають безліч речей та послуг. Серед корисних речей та мотлоху, який віддають безкоштовно, зустрічаються дивні та цікаві пропозиції. Як от величезна колекція пивних кухлів, найдорожча в світі ручка, метеорит та інше.

ТСН.ua зібрав топ незвичайних речей, які продають на сайті.

Місячний метеорит

Олександр з Дніпра виставив на продаж камінь за 800 тисяч гривень. В оголошенні чоловік стверджує, що це – місячний метеорит з корою плавлення, знайдений в Україні. Він не має магнітних властивостей, зазначає автор. Його вага – 10 г. Забрати камінь можна в Дніпрі.

Скриншот / Фото: OLX

Величезна колекція кухлів

Більше ніж 1,5 тисячі пивних кухлів з 90 країн світу пропонують придбати за 1 млн 200 тисяч гривень у Тернополі. Продавець Віктор зазначає, що всі кухлі різні, вони виготовлені з кераміки, скла, глини, порцеляни, харчового олова. Найменший посуд розміром з квасолину, найбільший – п’ятилітровий.

“Більш ніж 100 з харчового олова, 200 штук маленьких, сотня авторських, стільки ж унікальних. Продаж тільки всієї колекції разом з вітринами”, – пише автор оголошення.

Скриншот / Фото: OLX

Лікер з країни, якої не існує

Андрій з Вінниці виставив на продаж півлітрову пляшку мандаринового лікеру за 50 тисяч гривень. В оголошенні йдеться, що вона була привезена в 1989 році з країни, якої вже не існує. Йдеться про Чехословаччину. Автор пише, що продає пляшку в приватну колекцію.

Мотиваційний лист

Анна з Києва пропонує за 150 гривень написати за вас мотиваційний лист, що “змусить членів приймальної комісії переосмислити своє життя”. Дівчина стверджує, що вона досвідчений філолог та професійний журналіст з великим досвідом роботи в написанні мотиваційних листів.

Худі за 14 тисяч гривень

За 14 тисяч гривень на сайті продають худі Gucci з фірмовим принтом. Автор оголошення з Кропивницького пише, що кофта вдягалася лише один раз і вона в ідеальному стані. Худі підійде як для чоловіка, так і для жінки.

Скриншот / Фото: OLX

Алмазна картина

Соня з Хмельницького пропонує зібрати за вас вашу алмазну картину. В оголошенні вказано, що ціна договірна.

“Можливо, у вас є алмазна картина, але немає часу її зібрати, я можу вам допомогти. Зберу алмазні картини, які не більше 30 см завдовжки і 20 см завширшки. Час роботи залежить від розміру”, – пише дівчина.

Скриншот / Фото: OLX

100 гривень

Володимир з Київщини виставив на продаж купюру 100 гривень. В оголошенні чоловік зазначає, що хоче обміняти її на хороший механічний годинник. Автор оголошення пояснює, що купюра була вживаною, але в неї “дуже рідкісний” номер – 011111. Продавець припускає, що купюра буде гарним поповненням в колекцію колекціонера.

Лялька за понад 40 тисяч гривень

На продаж виставили ляльку Reborn від скульптора Бонні Браун за 41 тисячу гривень. Іграшка дуже схожа на справжню дитину. Автор оголошення, Олена з Київщини, зазначає, що лялька була розписана під замовлення для дорослого колекціонера.

Скриншот / Фото: OLX

Найдорожча в світі ручка

Це, мабуть, найдивніше оголошення, на яке ми натрапили на сайті. Олександр з Києва продає “найдорожчу в світі ручку” за 5 млн гривень. Судячи з фото в оголошенні, це звичайна кулькова синя ручка.

“Ціна обумовлена тим, що тільки одиниці в світі можуть собі таке дозволити. Прохання звертатись тільки зацікавленим в придбанні”, – пише автор.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав топ незвичайних пропозицій "віддам безкоштовно" на сайті. Один із авторів пропонує віддати в подарунок три з половиною ляльки Monster High.

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