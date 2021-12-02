Рух потягів синьою лінією метро призупинено: людина впала на колію (відео)

Рух потягів синьою лінією метро призупинено: людина впала на колію (відео)

Інцидент відбувся на станції "Палац "Україна".

Рух потягів синьою лінією метро призупинено - на станції "Палац "Україна" людина потрапила під поїзд.

Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Metro Alerts.

"На станції "Палац "Україна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.

Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.

У метрополітені наголошують, що потяги синьої лінії наразі курсують за маршрутами "Героїв Дніпра" — "Олімпійська", "Васильківська" — "Теремки".

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