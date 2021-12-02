Рух потягів синьою лінією метро призупинено: людина впала на колію (відео)

Інцидент відбувся на станції "Палац "Україна".
Рух потягів синьою лінією метро призупинено - на станції "Палац "Україна" людина потрапила під поїзд.
Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv Metro Alerts.
"На станції "Палац "Україна" пасажир потрапив під потяг. На місце події викликано медиків та правоохоронців. Проводиться необхідна робота.
Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково", — йдеться у повідомленні.
У метрополітені наголошують, що потяги синьої лінії наразі курсують за маршрутами "Героїв Дніпра" — "Олімпійська", "Васильківська" — "Теремки".