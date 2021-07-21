"Рука наче пройшла через м'ясорубку": у Чернігові на річці моторний човен збив чоловіка

На кадрах видно, як моторний човен наїхав на людину, яка пливла, а також видно, що свідки події спілкувалися з водієм човна, а коли той почув, що збив людину - просто поїхав геть.

У Чернігові моторний човен без номерів налетів на чоловіка, який плавав у річці, і навіть не зупинився. Це трапилося 18 липня о 20:30 вечора. Права рука 40-річного Віталія Товстонога ніби пройшла через м'ясорубку, але чоловікові все ж таки вдалося самостійно вибратися на берег.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Свого сина після наїзду катера Ілона Волошина бачила лише мимохідь, коли з операційної перевозили до реанімації. Напередодні Віталію зробили другу операцію на руці. Човен без номерних знаків навіть не загальмував. Відео опинилося у камері спостереження рятувальної станції, що на іншому березі Десни.

Віталій Товстонога - колишній міліціонер. Щодня 20 км пробіжки і плавання проти течії. З води вже на пісок дістатися її синові допомогли відпочивальники. Водій човна пригальмував, послухав людей і знову зник.

Тим часом потерпілий вже стікав кров'ю, хоча поранену руку і перев'язали джгутом. "Швидка" приїхала через півгодини. Але їхати сюди далеко. Поруч лише пішохідний міст, але час можна було і не втрачати, переконаний пасинок Віталія - Володимир Тарасенко. Переправити потерпілого катером на інший берег просили рятувальників і відпочивальники. Але на рятувальній станції сказали, що був лише один черговий і залишити без нагляду майно він не міг.

До лікарні потерпілого привезли у тяжкому стані. Рука вся переломана, судини порізані. Лікарі намагаються її врятувати. Це не офіційний пляж, але чернігівці тут купалися споконвіку. На березі бази відпочинку, та і рятувальна станція навпроти. У поліції кажуть, що вже встановили особу кермувальника. Човен - власність його родича.

Поліція відкрила провадження за статею порушення правил на транспорті. Але чоловіка, на якого вказують очевидці трагедії, - поліція ще не опитала.

Новини України: у Чернігові моторний човен відірвав руку 40-річному чоловіку

Нагадаємо, 20 смертей за 24 години: в Україні втопились за добу два десятки людей, серед них - двоє дітей. Рятувальники розповіли, як не допустити трагедії на воді.

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