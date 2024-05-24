"Спалах - і кисть наче відпала": воїн ЗСУ розповів про моторошне поранення та яке диво зробили медики

У Дніпрі медикам вдалося зберегти життя та кінцівки 38-річному військовому. Його доправили з-під Донецька із великою крововтратою. Ворожий дрон скинув боєприпас просто бліндаж. Пораненого Олексія вивозили під постійним вогнем.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

38-річний військовий Олексій у реанімації пробує рухати потрощеними та заново зібраними руками. Шанси врятувати руки були мізерні - кажуть лікарі.

"Руки розірвало на шматки, було видно кісточки, суглоби. Шансів зовсім не було. Вже були нанесені лінії, де мали ампутувати руку. Ми всі боялись одного, що будуть вимикатися нирки і потім спасіння стане неможливим", - пояснює лікар.

Олексій та лікар

Це був масований обстріл неподалік Донецька, каже тридцяти восьмирічний Олексій. Вони тримали позиції під шаленим вогнем, коли ворога можна було бачити неозброєним оком.

"Штурмували, кидали гранати з дронів, газ, міномети", - каже він.

Ворожий дрон скинув боєприпас просто на нього, згадує Олексій.

"Спалах просто - і кисть одразу наче відпала. Одразу був шок - кисть висить. Але нічого, заповзаєм, робимо турнікет і чекаємо на евакуацію", - каже військовий.

Евакуації чекав вісім годин, бо обстріли не припинялися. Поки вивозили Олексія, постраждав ще й бойовий медик. Боєць втратив три літри крові та врешті опинився на операційному столі.

"Пальці лежали практично рядом. Травматична неповна ампутація кінцівки кисті. Але ще була тут велика проблема, великий дефект. багато разів були думки про те, щоб частково десь ампутувати кінцівку. Пішли на ризик, зберегти", - каже військовий.

Травмована рука Олексія

Операція тривала пʼять годин. Медики збирали потрощені кістки по найменших уламках. Перелили понад два літри крові. Згодом ще чотири операції - і врешті обнадійлива новина.

"Хоче повернутися швидше додому. в нього старенька мама. Він хоче її доглядати, а для цього повинні працювати руки. Ми йому пообіцяли, що все для цього зробимо, а він нам пообіцяв, що обовʼязково купить нам морозиво, так що в нас є така угода", - каже медик.

Олексія, що був експедитором до військової служби, чекає ще тривале відновлення. Чи вдасться повернутися на цивільну роботу, поки не знає. Та він певен: зможе піклуватися про маму, яка так чекає на нього вдома.

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