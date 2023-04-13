Румунія просуватиме в НАТО створення постійного флоту Альянсу в Чорному морі - міністр

Чорне море має вирішальне значення для колективної безпеки НАТО та майбутнього Європи. Саме тому в рамках Альянсу Румунія закликатиме до постійної та стійкої присутності НАТО вздовж усього східного флангу НАТО з міцним компонентом у Чорному морі - додатковим регулярним морським флотом для захисту свободи судноплавства.

Про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, виступаючи на Першій конференції з безпеки в Чорному морі, яка відбувається в Бухаресті.

За його словами, Росія розширила контроль над північно-західним басейном Чорного моря в безпосередній близькості до румунських і територіальних вод союзників, що обмежує людську діяльність та створює прямий виклик морському судноплавству.

"Ми всі хочемо миру. Миру при повній повазі суверенітету і територіальної цілісності України, при повній повазі до Статуту ООН і основоположних принципів міжнародного права. Але переговори можна розпочати лише тоді, коли Україна буде готова, а перемога буде залежати від здобутків України на полі бою", - вважає Ауреску.

На жаль, за його словами, події минулого року підтвердили те, про що Румунія попереджала протягом досить багатьох років.

"Замість миру та стабільності, Чорноморський регіон став основним об’єктом російської агресії. Протягом багатьох років Росія використовувала всі наявні в її розпорядженні засоби, щоб утримувати країни в сфероюі своїх інтересів. Затяжні конфлікти, корупція, енергоносії, експорт с/г продукції завжди супроводжували дії Росії, і така поведінка триватиме", - сказав міністр закордонних справ Румунії.

Богдан Ауреску також додав, що Румунія твердо дотримується політики відкритих дверей НАТО й рішень Бухарестського саміту, й працюватиме над чіткою домовленістю між НАТО та Україною (щодо вступу України до НАТО - ред.) так само, як Румунія на початку квітня підтримала відновлення роботи Комісії Україна-НАТО вперше за шість років (блокування Угорщиною - ред.).

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське море, – на море НАТО.

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