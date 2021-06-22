Румунія тоне від аномальних злив, а Словенія та Хорватія б’є температурні рекорди

Жертвами негоди в Румунії стало двоє людей.

Негода не вщухає у Румунії, там не скасовують попередження про сильні повені, які вже накоїли лиха на південному сході країни.

Про це йдеться в ТСН.Ранок.

Жертвами негоди стало двоє людей, постраждало від паводків з півсотні населених пунктів. Майже 5 тисяч людей через стихію лишилися без світла.

Тим часом, Словенія та Хорватія потерпають від високих температур. До плюс 35 градусів показали термометри у Словенії. Столиця країни, Любляна, пережила своєрідний рекорд - вперше цього року температура повітря уночі там не падала нижче плюс 20.

Новини світу: у Румунії не скасовують попередження про сильні повені

Спека не спаде щонайменше до четверга, кажуть синоптики.

Водночас, у Хорватії ті самі плюс 35 - посприяли загостренню хронічних хвороб у декого з громадян. У Загребі медикам довелося виїхати на півтора десятка викликів, пов'язаних зі спекою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання