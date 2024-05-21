"Русь без Києва" та привласнення князя Володимира Великого: як Путін переписує історію

У путінській Росії взялись переписувати історію Київської Русі. Тепер держава-агресорка заявсляє, що "Русь - без Києва, Володимир - їхній і Новгород, яким правив Рюрик".

Старшокласники вже вивчають так звану “правильну історію” про сучасну війну Росії з Україною. А молодші класи - добу Русі без Києва почнуть вивчати вже цієї осені.

Навіщо Москва вкрала Русь - кореспондентка ТСН Наталія Ярмола проаналізувала у проекті “Імперія міфів”.

Підручник з історії у РФ

У нових підручниках з історії в РФ вирізали, що Київ був центром Русі, його замінили словом "столиця". Про це журналістам анонімно розповіли самі видавці:"…в ідеалі потрібно замінити рядок про те, що “Володимир хрестив Київ” на слова “хрестив столицю”.

Переписали підручники дуже швидко - за рік. Адже тема Русі та її спадку, дуже важлива особисто для Путіна.

Підручник історії в РФ

Історія, яку штучно творить Путін і його пропагандиська машина дуже проста і зрозуміла. Розрахована на масового споживача. Коли Русь - це Росія. І влада в цій Русі переходить від Рюрика до Володимира Великого, а далі - аж до Путіна.

Нашарування міфів на тему Русі відбувалось століттями. Починаючи від Петра Першого, що вкрав назву Русь назвавши Росією, закінчуючи Радянським союзом - де як і в путінській Росії підручники рясніли замінниками “Києва” - північно-західна Русь, південна Русь.

Найбільш популярний замінник “древняя”, розповідає філологиня Львівського національного університету Христина Дацишин. Цю підміну вона помітила ще школяркою, коли однокласники в україномовну школу принесли російськомовний підручник.

"Я читаю, в нас пише "Київська Русь", а в них пише "дрєвняя Русь". Тобто вони ще тоді уникали назви держави Київська Русь. І звідси ж походить прикметник "дрєвній русський". Це є частина того наративу про спільну колиску братніх народів, про якусь мову, давню русську чи дрєвню русську, яка в той час існувала, що доведено науковцями, так не було", - пояснює Христина Дацишин.

Відкоригована версія історії, яка дісталась Путіну у спадок від попередників, стала благодатним грунтом для подальших маніпуляцій і врешті приводом для вторгнення в Україну - як частину Русі. Русь до Москви, замість Києва, Путін пришивав у свідомості росіян десятиліттями. Київ перетворювали на транзит - між Константинополем і Москвою. Ось кілька фактів. Коли 2008 року Україна засновує національне свято День хрещення Русі. 2010-го - його створюють в Росії. 2013-го на 1025 річницю Хрещення Русі в Києво-Печерській Лаврі Москва влаштувала молебень під головуванням настоятеля РПЦ Кіріла.

Кіріл

Путінська промова - це суцільний набір наративів про “братів” і “колиску трьох народів”. Для закріплення ефекту про "руську колиску братських народів" зі столицею у Москві в 2016-му - на другому році війни з Україною - просто під мурами Кремля встановлюють пам’ятник Володимиру. Московська копія повторює першообраз із Києва, споруджений на 160 років раніше. На помпезному відкритті кожним словом підкреслюється “Володимир - наш”. Усе це Путін повторюватиме аж до повномасштабної війни.

Путін навіть пропагандисту Карлсону пів години говорив фейкову історію. Історики вважають - Путін навмисно використовує вигадану історію для виправдання війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Історія, яку вигадав путін! Як і навіщо москва вкрала Русь?

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