"Рускій воєнний корабль", "бавовна" і "добре було, по домашньому": найвідоміші фрази війни та меми

Фрази-символи боротьби з російською агресією впізнає кожен. Ті, що піднімають дух українців, і через які так лютують росіяни.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інна Лебеденко.

"Словами можна не лише говорити. Ними можна обіймати, втішати, турбуватися й боротися. Бо це вже символи, які на вустах, у пам'яті й навіть на поштових марках. "Русскій воєнний корабль, іді на" та "Доброго вечора, ми з України". Щоб придбати їх собі чи на подарунок - не лише українці, а й іноземці вишиковувалися в черги", - каже кореспондентка ТСН.

"Рускій воєнний корабль, іді на"

Поява цієї фрази від самого початку оповита легендами. І навіть зараз досі не до кінця розкрита. Бо ім'я її автора - усе ще не розголошують.

"Тут важлива і фраза, і контекст, в якому вона була сказана, бо ця фраза передає ще й історію. Одна людина протистояла великій частині армії", - каже психологиня Марина Діденко.

Уночі 24 лютого 2022 року російський крейсер "Москва" та військовий фрегат "Василь Биков" починають атакувати Зміїний. Російські загарбники через радіозв'язок намагаються заохотити захисників і вартових острова їм скоритися.

Богдан Гоцький на той момент був начальником прикордонної застави "Острів Зміїний" і учасником тих подій. Каже, ця розмова тривала майже півдоби.

"На одному з етапів просто у військовослужбовця накипіло, скажімо так, і він не витримав і вказав їм напрямок, куди їм рухати зі своїми пропозиціями", - каже Богдан Гоцький.

Розлючені російські окупанти після цього починають наносити удари по острову з повітря та з моря. А після беруть у полон усіх прикордонників та морських піхотинців.

Острів Зміїний

Справжнього автора цих слів окупанти так і не знайшли. Він вийшов з полону, нині в Україні й продовжує службу. Це все, що поки відомо. А його словами вже два роки говорить Україна і світ.

"Коли вони були в полоні, вони не могли навіть для себе представити, що вони зробили. Наскільки це підняло дух Україні, усьому світові", - каже речник ДПСУ Андрій Демченко.

Дух прикордонників підхопили і в інших українських містах та селах. Де українці в очі окупантам кричали "Слава Україні".

"Доброго вечора, ми з України"

Слова, які вперше промовив фронтмен гурту Дахабраха, собі запозичили інші українські музиканти - із PROBASS HARD.

"Знаєте, як в іншомовних треках, перед основною частиною "путч йо хендс ап", всі вставляли англійською мовою, а ми подумали: чому нам українською це не зробити", - каже керманич гурту Артем Ткаченко.

Це було ще в 2021. На кінець року цей трек зібрав мільйон переглядів. Зараз - уже 21. Із початком повномасштабного вторгнення популярності йому додав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Доброго вечора, ми з України" стало ще й своєрідним маркером. Так українці вирізняють своїх серед чужих.

Меми та гумор війни

Чужих ми вирізняємо й за їхніми фразами - а нашими вже мемами. Гумором українці знімають напругу й висміюють ворогів:

Тут вам і росіяни, які тікають із українського півострова: "Здесь так хорошо было, по-домашнему".

Історія про "бавовну".

І нелегітимний Лукашенко зі своєю картою: "я вам сейчас покажу откуда на Беларусь готовилось нападение"

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Нагадаємо, військовий медик відповів, які поранення найчастіше трапляються на фронті.

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