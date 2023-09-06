Рустем Умєров – здібний перемовник з хорошими політичними зв'язками: чому саме він очолить Міноборони

Верховна Рада у середу, 6 вересня, може проголосувати за нового міністра оборони – Рустема Умєрова. Президент Володимир Зеленський ввечері 5 вересня подав кандидатуру Умєрова на посаду очільника Міноборони.

А перед цим Верховна Рада – відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Це рішення підтримали 327 депутатів. Тепер уже ексміністр Резніков був присутній у залі та звітував про свою роботу на посту очільника Міноборони. Депутати від "Слуг народу" після виступу аплодували ексміністру стоячи.

На відставку Олексія Резнікова відреагував і його колега, віднедавна також уже колишній міністр оборони Великої Британії – Бен Воллес. У себе у соцмережі він зазначив, що мало хто насправді знає про внесок Резнікова у боротьбу України з агресією РФ.

Верховна Рада 5 вересня також звільнила з посади голови Фонду держмайна Рустема Умєрова і якщо депутати підтримають його кандидатуру – Міноборони отримає нового очільника.

Що відомо про Рустема Умєрова і чому саме його кандидатуру було обрано розповіли в сюжеті кореспонденти ТСН Олександр Романюк, Аліна Лісова, Інна Боднар та Костянтин Мелехін.

Корупційні претензії у державі, що воює, сприймаються суспільством найбільш болюче. Кадрові зміни в оборонному відомстві під час війни. Про можливу відставку міністра оборони говорили іще від зими. І відтоді через скандали, підозри у корупції та суди інформаційний фон навколо міністерства лише посилювався, йдеться у сюжеті ТСН.

Про те, що Міністерство оборони потребує "нових підходів і форматів взаємодії як із військовими, так і з громадянами" у неділю, 3 вересня, заявив президент Володимир Зеленський та одразу оголосив прізвище – кого саме бачить новим міністром оборони.

"Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень", - сказав тоді президент.

Рустем Умєров – колишній народний депутат фракції "Голос", секретар парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також він автор закону "Про корінні народи". Після початку повномасштабного вторгнення був членом української делегації для переговорів із представниками Росії. Брав участь в обмінах полоненими. А у липні 2022 року очолив тимчасову слідчу комісію з контролю за використанням військової допомоги Україні.

"Людина із дуже хорошою репутацією. Яка дуже добре себе проявила і під час переговорів, дуже проявила себе як очільник структури (Фонд державного майна - ред.), де теж були корупційні проблеми", - каже політолог Володимир Фесенко.

Саме Рустем Умєров літав до Саудівської Аравії восени 2022 року під час великого обміну полоненими і доправляв туди звільнених іноземців. А ще брав участь у перемовинах по зерновій угоді.

Про здібності Умєрова як перемовника схвально відгукуються навіть політичні опоненти діючої влади.

Можливий майбутній очільник Міноборони володіє кількома мовами, має хороші політичні зв'язки у США, Туреччині, арабських країнах. Завдяки ним, каже нардеп Ахтем Чийгоз, Умєров допомагав налагоджувати постачання зброї на початку війни.

Рустем Умеров – представник кримсько-татарського народу, тривалий час був помічником Мустафи Джемілєва, був співголовою міжфракційного об’єднання "Кримська платформа".

"Тож обрання його на посаду міністра для всього світу – це одразу буде сигналом – Україна не торгувати територіями заради миру", - йдеться у сюжеті.

Боротьба із корупцією та більш прозора та чітка система закупівель, зокрема і озброєння – саме цього очікують від нового міністра оборони.

Експерти наголошують, що від міністра оборони чекають бачення як далі будувати сектор оборони і безпеки держави, бачення як позбуватися цього радянського спадку і як залучити в Україну найкращих світових виробників зброї.

Хоча Рустем Умерєв немає військового досвіду, експерти не вбачають у цьому проблеми. За законодавством – міністром оборони має бути цивільний.

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