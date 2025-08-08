Руїни після ракет і дронів: чому у Києві з кінця 2023 року не відновлено жодного будинку

З кінця 2023 року не було повністю відновлено жодного будинку у Києві

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик повідомив, що у Києві з кінця 2023 року не було повністю відновлено жодного будинку, який постраждав від російських повітряних ударів.

За його словами, будинок у Голосіївському районі був серйозно пошкоджений ще у лютому 2023 року і досі не відновлений. Люди переймаються, що про них забувають.

Що гальмує роботи?

Депутат Київради Леонід Ємець погоджується, що хоча всі пошкоджені будинки і перебувають на певній стадії відновлення, існує низка значних перепон, які затримують або зупиняють роботи.

«Наприклад, перепоною може стати те, що під час передачі будинку в експлуатацію були не до кінця оформлені документи. Це відтягує фінальний вердикт. Або, наприклад, вимога від газовиків, що газ до пошкодженого будинку вони підводять лише після того, як його повністю відновлять. Газовики вимагають доступ до кожної квартири, і якщо хтось з мешканців його не надає, то увесь будинок залишається непідключеним до газу», — пояснив Леонід Ємець.

Довготривалі тендери

Депутат додає, що також затримують початок відновлювальних робіт надто довготривалі процедури проведення різноманітних тендерів, вони можуть тягтися до 6 місяців.

«Звісно, що це викликає незадоволення у мешканців, тим більше, якщо у будинку є серйозні пошкодження і потрібно провести тендер і на експертизу, і на будівництво. Увесь цей час людям потрібно чекати. Ми неодноразово зверталися до Верховної Ради та Кабміну, щоб цю процедуру було змінено і спрощено до алгоритму — спочатку будуй, а вже потім перевіряй. Сподіваюсь такі зміни будуть і почнуть діяти найближчим часом», — зауважує депутат.

Збитки зростають, фінансування збільшується

Леонід Ємець констатує, що з кожним роком війни Київ зазнає все більших руйнувань від повітряних ударів.

«Позаминулого року на відновлення пошкоджених будівель було виділено Київрадою 8 мільярдів гривень, торік — близько 10 мільярдів. Скільки буде цього року — ніхто сказати не може. Вже помітно, що сума збитків значно перевищує динаміку, яка була у минулі роки. Тобто уражень стає більше і їх наслідки значно серйозніші», — каже Леонід Ємець.

Щодо коштів необхідних на відновлення будинків, то співрозмовник запевняє, що Київрада їх постійно спрямовує на такі потреби, відповідно до отриманих запитів від РДА та організацій, які займаються відновленням.

Позиція КМДА

Після заяви голови Оболонської РДА, у столичній мерії не спростували і не підтвердили його слова, але надали власну статистику:

З 2022 року у Києві пошкоджено 3129 будівель, з яких 2134 — житлові будинки.

До переліку найбільш пошкоджених увійшло 88 об’єктів, 49 з них — у цьому році, що свідчить про подвійне зростання порівняно з попередніми роками.

Вже відновлено 25 будинків, на 7 ще тривають роботи, а решта — на етапі проєктування та підготовки документів.

ТСН.ua надіслав до КМДА інформаційний запит, щоб отримати роз’яснення щодо ситуації з відновленням постраждалих від російських атак будинків.

