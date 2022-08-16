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Рясні дощі залили захід та південь України: відео негоди з Чернівців та Одеси

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Рясні дощі залили захід та південь України: відео негоди з Чернівців та Одеси

Скриншот з відео

Рясні дощі 26 серпня залили захід та південь України. У Чернівцях – попливло з десяток вулиць.

У водному полоні опинились автомобілі. Вони буксували і заледве рухались у стрімких потоках води.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30

На озеро перетворилися й алеї центрального міського парку Чернівців. Не рухались і тролейбуси, адже не було напруги в мережі.

На Одесу негода налетіла близько опівдня, була короткою, але дуже потужною – подекуди випав іще й град. Найбільше постраждали машини на стоянках. 

Зливова каналізація не впоралася з потоками води і почала фонтанувати. Через підтоплення зупинили роботу вісім трамвайних та два тролейбусних маршрути. Затопило під'їзди та ліфти житлових будинків. 

Нині вода потроху сходить. Комунальники працюють в авральному режимі – три помпові станції відкачують воду.

Чернівці та Одесу затопило

Чернівці та Одесу затопило

Нагадаємо, 12-13 серпня Волиська область потерпала від потужних дощів та гроз. За два дні в регіоні в різних селах з десяток разів блискавка влучала у господарські споруди.  

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2197
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