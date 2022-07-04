Рятували одна одну і ледь не втопили ще одну дитину: на Рівненщині приголомшені загибеллю на воді 12-річних дівчаток

Рятували одна одну і ледь не втопили ще одну дитину: на Рівненщині приголомшені загибеллю на воді 12-річних дівчаток

Одна кинулася рятувати іншу і течією потягло на дно обидвох - 12-річні дівчата потонули у річці Стир на Рівненщині.

Одну з них, вже бездиханну, аж за пів кілометра дістали селяни, іншу - ще понад добу шукали водолази, йдеться в ТСН.19.30

На річці, де сталась трагедія біля берега мілко, розповідає пан Сергій, та саме звідси течія понесла двох дівчат - 12-річних Віку і Вероніку. Перед цим, кажуть місцеві, дівчат вже бачили на березі цієї річки, але в самому селі і відігнали від води.

Все сталося, коли погнали на пасовисько худобу, вирішили скупатись і в якийсь момент одна з дівчат не відчула під ногами дно.

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«Інша дівчинка побачивши це, хотіла надати допомогу подавши руку, а та дівчинка її потягнула за собою і вони почали вдвох тонути», - каже заступник керівника Вараського районного управління ДСНС Рівненщини Сергій Денисюк.

Все це бачив 16-річний хлопець. «Дівчатка тонули, піднімались на верх. Хлопчина попробував ще їх врятувати подавши руку. Та вона ухопила цього хлопця, за собою тягла, він вирвався якось», - розповідають місцеві.

Річкою дітей пронесло зо пів кілометра. Стир місцеві називають небезпечним і не лише через течію, але й через нерівномірне дно. «Коса, наприклад, від 50 сантиметрів до метра і зразу різко є обрив до 2-3 метрів», - кажуть в ДСНС.

Місцеві додають, що в річці вже ніхто і не купається.

Вероніку, яка уже не дихала, витягли селяни. Віку ж більше доби шукали водолази. Трагедією приголомшене усе село. Дівчатка товаришували і між собою родички. «Сім’ї характеризуються Вероніки і Вікторії позитивно, батьки працевлаштовані, працюю у школі, також сім’ї мають ще дітей», - зазначають в поліції.

За два останні тижні це вже третя дитяча смерть від води на Рівненщині. Наприкінці червня 4-річний хлопчик втопився просто у надувному басейні біля будинку. Відтак і поліцейські, і рятувальники закликають батьків проводити виховні бесіди, аби дітки на водоймищах купалися в присутності батьків, або дорослих осіб.

Купатися, наголошують можна лише в дозволених місцях. Стихійні місця – небезпечні. «Чи є каміння, чи корчі, чи можливо так само рибацькі сітки, де дитина, чи навіть дорослий може зачепитися і не піднятися на поверхню води», - пояснює Сергій Денисюк.

12-річні дівчата потонули в річці Стир на Рівненщині

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