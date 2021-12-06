"Рятувальник казав, що це кінець": відчайдушні українки під час відпочинку в Єгипті реанімували потопельника

"Рятувальник казав, що це кінець": відчайдушні українки під час відпочинку в Єгипті реанімували потопельника

Наталя і Антоніна працюють у відділені інтенсивної терапії Інституту раку.

Українські медсестри врятували білоруса на відпочинку у єгипетському Шарм Ель Шейх. Реанімаційні заходи вони не припинили навіть після того, як місцевий рятувальник сказав, що це кінець і більше не має сенсу продовжувати.

Про фантастичну історію порятунку - 6 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Сергій пішов пірнати у масці, але назад не повернувся. На понтон, що на пляжі чотиризіркового готелю, де в той час засмагали жінки, вже витягнули його бездиханне тіло.

Серед трьох десятків людей, що зібралися довкола потопельника - не розгубилися лише вони. Наталя робила штучне дихання, Антоніна перевертала і вистукувала воду. А от, щоб качати серце, потрібні були чоловіча сила. Медсестри показали дужому дайверу, що робити і корегували його рухи.

В якийсь момент місцевий рятувальник, почав переконувати, що шансів на порятунок не має - треба зупинятися.

Але їхня наполегливість стала вирішальною. Медсестри продовжували серцево-легеневу реанімацію, бо за протоколом не можна зупинятися впродовж 40 хвилин. На 20-тій хвилині їм вдалося завести серце, відновити пульс і дихання. Сергій буквально повернувся з того світу.

Ще 4 дні Сергій провів у лікарні Єгипту і повернувся до свого звичайного життя у Мінську. Своїх рятівниць він розшукав вже з Білорусії.

Новини світу: на відпочинку в Єгипті медсестри-українки врятували білоруса

У них в реанімації таке правило - ніколи не здаватися, навіть якщо пацієнт надзвичайно тяжкий, а ситуація безнадійна. За те, що не зрадили цьому правилу і на відпочинку - медсестер вітають і в колективі.

А от Сергій святкує 51-й день народження, якого могло і не бути. Чоловік зізнається, що кардинально переглянув своє ставлення життя і кожен день тепер сприймає , як подарунок долі.

Нагадаємо:

Український медик-прикордонник Ігор Манкевич під час відпочинку в Єгипті врятував свого колегу, який ледь не потонув у Червоному морі. Чоловік зачепився за канат і близько п'яти хвилин пробув під водою.

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