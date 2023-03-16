Рятувальник стане хрещеним батьком: історія дивом врятованої родини після ракетного удару в Запоріжжі

Анна Купрієнко, що дивом вижила після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі, прийшла до рятувальників подякувати за не лише власне життя, а й життя чоловіка, майбутньої дитини та навіть песика. Щобільше - врятована жінка попросила, аби рятувальник став хрещеним батьком для її майбутнього малюка.

Про зустріч жінки з надзвичайниками та дивовижний порятунок - у сюжет ТСН.

Вперше від тієї моторошної ночі жінка нарешті зустрічається зі своїми рятівниками. "Дякую! Дякую! Ми з чоловіком так кричали. Ви нас почули. Це таке чудо", - згадує вона.

Мати вагітної не стримує сліз: "Якщо є боги в цьому світі, то - це ви. Я благала. Я так молила. Я так за вас молилася! Це материнське серце. Явідчувала, що все буде гаразд. Спасибі вам".

Анна рада нарешті розгледіти своїх рятівників. Зізнається, що їхні обличчя тієї ночі не запам’ятала, а лише руку і голос. Три години під завалами після ракетного удару. На кадрах видно, як її спускають автодрабиною з четвертого поверху. Згодом врятували пораненого чоловіка. А за дві доби після ракетного удару, коли вже й не сподівалися, під завалами знайшли живою Міру - французького бульдога.

Чоловік з вагітною дружиною спали, коли росіяни почали бити ракетою С-300 по житловому будинку 2-го березня. Тоді загинули 13 людей. Родину Анни вдалося дістати з-під завалів. Тепер від квартири родини тепер майже нічого не залишилося.

"Ми побігли до ванної, але не добігли, бо пролунав другий вибух. Нас відкинуло в малесенький коридорчик. Одразу засипало бетоном. Ванної там не було. Там просто дірка донизу", - згадує врятована Анна Купрієнко.

То була справжня пастка, згадують рятувальники, які вiд перших хвилин після удару намагалися знайти під завалами людей. "З усіх боків вони були затиснуті цими уламками. Рушити їх не можна було тому, що стіни і все інше вже тріщало. Будь-якої миті могло статися руйнування, обвал, завал", - каже керівник другої пожежно-рятувальної частини Павло Бузовський.

Вони вручну між плитами копали прохід, аби витягнути подружжя. "Коли ми вже першу Аню дістали, стіна вже відійшла сантиметрів на сім. В той момент вже я встановив розпорки, щоб підтримувати плиту. Якщо б я цього не зробив, мабуть, там би і залишилися разом", - згадує начальник караулу пожежної частини Антон Заболотний.

Чоловіка Анни - Юрія - нині рятують лікарі. У нього розтрощена рука, що потребує складного лікування. Попри пережите, із жінкою та її майбутнім малям все добре, заспокоюють медики.

Жінка вже вкотре дякує своїм рятівникам за виборені життя. Втративши оселю, поки живе у мами і чекає на перемогу, одужання чоловіка та народження малюка, що носить під серцем.

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