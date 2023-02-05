Рятувальники 7 годин гасили супермаркет у Херсоні після влучання: місто під щоденним ударом

Ворог обстрілював Хесонщину та обласний центр - пів сотні разів за добу. Є загиблі і поранені, окупанти цілять просто у житлові будинки. Снаряди розбивають цілі поверхи і влучають у будівельні супермаркети. Один за таких згорів після влучання "Градів", окупанти тероризують Херсон і щодалі то дужче, йдеться в ТСН.

Ніна Михайлівна та Петро Іванович вийшли з будинку в магазин і обстріл їх застав на вулиці. 152 двоміліметровий снаряд залетів просто в їхню квартиру на 7 поверсі. “Найбільше зруйнувало кухню, в квартирі залишатися не можна, комунікації перебиті, вода текла, затопило всю квартиру”, - розповідає господиня.

Тепер вони без житла і на вулиці, гадають де ночувати і як жити далі. Щодоби окупанти розстрілюють Херсон важкими калібрами. “В цей район був приліт на кут будинку, з того боку будинку були, думали, що захищено будинками. Вперше з у двір на кут дитячого майданчику", - розповідає херсонець Ігор.

Два снаряди впали зранку просто у дворі багатоповерхівок на дитячий майданчик. Просто дивом ніхто не загинув. Вибуховою хвилею і скалками побило усе довкола - і бетонні стіни і шибки. Ігор якраз сидів на кухні, коли на нього посипалось скло. “Я якраз снідав на цьому місці, сидів у дворі, пролунав вибух, коли отямився уже осколок вийняв, пролетело над вухом… Другий день народження”,- переконаний чоловік.

Попри прохання міської влади, евакуйовуватись, люди виїздять неохоче. У будинках ще лишаються мешканці, які просто на свій страх і ризик виживають під безкінечними обстрілами.

Щодня і щоночі десь у місті горять і знищуються будинки і приватні підприємства, гинуть люди. Окупанти просто тероризують місцевих, аби ті кидали свої помешкання і виїздили. На околиці Херсона догорає будівельний супермаркет, рятувальники понад 7 годин ризикуючи життям гасили пожежу. “Дуже серйозних руйнувань зазнав цей об’єкт, виникла масивна пожежа на гасіння, якої було залучено 9 одиниць техніки і близько сорока рятувальників. Складнощі були в тому, що доводилось працювати в умовах повторних обстрілів”, - кажуть рятувальники.

Усі торгові площі у маркеті згоріли з крамом, врятувати вдалося небагато. Люди котрі ще мали до ранку роботу її просто втратили. Ніхто гадки не має, куди прилетить завтра чи післязавтра, число обстрілів міста та околиць тільки зростає.

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