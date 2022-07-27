Рятувальники фіксують небачену кількість підпалів сухостою і нагадують про кримінальну відповідальність

Троє людей в один день загинули на власних полях на Прикарпатті, палав сухостій, а вони намагалися його загасити.

Рятувальники застерігають - щодня на полях та у лісах десятки пожеж. Адже стоїть аномальна спека, проте селяни попередження ігнорують і продовжують палити сухостій і часто гинуть, йдеться в ТСН.

Обгорілу людину на полі далеко за селом побачили діти, підняли на ноги старосту. І той, викликавши рятувальників, разом із сільським медиком поквапився на згарище. Сподівався - людину ще можна врятувати. «Не можу сказати, що він може бути підпалювачем. Але він просто хотів пригасити вогонь, який перекидався на угіддя людей, які ще не зібрали врожай», - каже староста Новокривотульського- Старостинського округу Михайло Мантуляк.

Проте, коли староста з медикинею прибіг на допомогу, старенький вже був мертвий. У загиблому односельці впізнали 74-річного чоловіка. Він мав астму, каже завідувачка ФАПу. Тож припускає, від диму йому стало зле, він знепритомнів і впав просто у вогонь. «На ньому згорів одяг. Клаптик сорочки залишися та коробка сірників стояла на грудях, що напевно була в карманчику від сорочки», - каже завідувачка ФАП Галина Брезіцька.

Цього ж дня, але в інших селах, ще двоє людей загинули на польових пожежах. Літні чоловік та жінка також намагалися загасити вогонь, що стрімко поширювався з їхніх городів. Чоловік загинув на місці. Жінка від сильних опіків померла у лікарні. Селяни наче подуріли, кажуть рятувальники - такої кількості пожеж через підпали сухої трави роками не було.

«У нас аномальна спека і 5 клас пожежної небезпеки. Ці пожежі охоплюють величезну площу, перекидаються на ліс, горить лісова підстилка. Ліквідовувати їх важко. Зараз вогонь поширюється за лічені секунди - навіть не хвилини», - каже речниця ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович.

Вогнеборці падають з ніг, адже ледве встигають з однієї пожежі на іншу. Щодня на поля та в ліси їм доводиться виїжджати щонайменше 30 разів. Усі їхні попередження селяни ігнорують.

Часом паліїв сухостою таки вдається спіймати на гарячому та покарати штрафом у 3 тисячі гривень. Але висновки люди, якщо і роблять, то ненадовго. «Лежить тіло обгоріле, є пожежники, поліція. А в сусідньому селі люди далі палять», - каже староста села.

Тим часом, наголошують рятувальники - за законом воєнного часу, який нині в Україні, такі підпали прирівнюються до диверсії. І за це передбачено вже не штраф, а кримінальна відповідальність.

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