Рятувальники розповіли про пошуки батька потонулих у Києві дівчаток і порадили, як допомогти потопальнику

Родину віднесло від берега. П'ятирічна дівчинка із 10-річною сестричкою загинули, а їхнього батька шукають вже три дні.

Від початку року в Україні втопилося близько пів тисячі людей, і їхня кількість зростає ледь не щодня. Рятувальники закликають відпочивальників не нехтувати правилами безпеки. А ще - не припиняють розшукувати тіло батька затонулих у Київському морі дівчаток.

Про те, як допомогти тому, хто йде на дно, 23 червня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

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Подружжя із двома доньками плавали в Київському морі на надувних матрацах, коли вітер відігнав їх від берега. Жінка дивом врятувалася, а п'ятирічна дівчинка померла в кареті швидкої. Її 10-річну сестру знайшли 22 червня майже за 10 кілометрів від місця трагедії.

"Із такою температурою повітря і води тіло швидко піднімається на поверхню", - зазначає рятувальник Михайло Гордійчук.

За його словами, під час пошуків батька й доньки менш ніж за годину разом з колегами зарадив ще кільком необачним відпочивальникам, зокрема рибалці і родині, яку також почало відносити на човнах від берега.

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Сніжана - одна з тих, про кого розповідав Михайло. Разом із мамою та її знайомою дівчинка напередодні каталася у човні, коли хвилі віднесли компанію приблизно на три-чотири кілометри від берега.

Тато Сніжани разом із другом намагався допомогти, але допливти так далеко їм було несила, тож викликали рятувальників. Поки чекали, в маленької Сніжани не витримали нерви - дівчинка шубовснула у воду. І якби не рятувальний жилет, який тато завбачливо вдягнув на доньку, - могла бути біда.



Рятувальники знову і знову закликають відпочивальників бути обачними. Бо з початку року 444 людини вже втопилися. 46 із них - діти.

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"Якщо ви не вмієте плавати, не треба (самостійно рятувати потопаючих. - Ред.), тому що може з одного критичного плавця, як ми це кажемо, бути 2 критичних", - вказують надзвичайники і радять кликати лайфґардів, які є на кожному офіційному пляжі.



Однак, додають, якщо плаваєте добре, а поруч - нікого, то спробувати зарадити біді можна самостійно. Головне - обпливти потерпілого ззаду, аби не потягнув на дно.



"Торкаєтеся його за плече, іншу руку ви згинаєте в кисті, тим самим перетискаючи на себе, та починаєте транспортувати його спиною до берега", - зауважують рятувальники і нагадують про необхідність підтримувати підборіддя, щоб не нахапатися води.

Уже на березі потрібно пересвідчитися, що людина дихає і обов'язково викликати швидку.



Тим часом рятувальники прочісують акваторію Київського моря, шукаючи батька двох загиблих дівчаток. Роботу їм ускладнюють погодні умови і хвилі, висота яких подекуди сягає майже метра.



А зовсім поруч від місця, де знайшли тіло старшої доньки, двоє чоловіків ловлять раків. На запитання відповідають неохоче. Кажуть, втопитися не бояться. Рятувальники ж лише розводять руками: на таких жодні вмовляння не діють.

Новини України: як врятувати людину, яка йде під воду

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