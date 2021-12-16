Рятувальники розробили застосунок для мандрівників, які йдуть в гори: як він працює

Рятувальники розробили застосунок для мандрівників, які йдуть в гори: як він працює

Застосунок допоможе рятувальникам оперативно знайти туристів, які потрапили у біду.

ДСНС в Івано-Франківській області розробили мобільний застосунок для туристів, які в Карпатах йдуть в гори. За допомогою нього мандрівникам, можна буде оперативно зв'язатись із рятувальниками у випадку небезпеки. Застосунок зможе оперативно передати працівникам ДСНС точні координати туристів.

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Про це 16 грудня йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Як працює застосунок

Тепер, щоб сповістити рятувальників про небезпеку, туристам знадобляться лічені секунди - два кліки у смартфоні й повідомлення із закликом про допомогу надійде до ДСНС. Програма формує його автоматично. Там відображатимуться час, дата, точні координати та заряд батареї.

Поганий мобільний зв'язок у горах - не проблема. Нехай і не миттєво, але повідомлення до рятувальників все одно дійде. Адже мандрівник, що заблукав, шукаючи дорогу, не стоїть на місці, тож неодмінно бодай на секунду потрапить до зони покриття.

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Завантажити застосунок можна на сайті ДСНС в Івано-Франківській області

Керівник ГО "Туристичне товариство "Карпатські стежки" Олександр Бурсанов каже, що цей застосунок і справді рятуватиме життя. Він додає, що недавно через відсутність можливості повідомити свої координати в горах загинув його друг.

Такі застосунки вже давно працюють за кордоном. Однак в Україні такий перший. На його розробку пішов майже рік. Завантажити його наразі можна тільки з сайту ДСНС в Івано-Франківській області.

"На Івано-Франківщині вона на 100% працює. Також часткове покриття є і на Закарпатську область", - каже начальник ДСНС Івано-Франківщини Володимир Чернецький.

Туристів закликають реєструватись у застосунку перед походом в гори

Тепер гірським рятувальникам залишається розраховувати лише на свідомість мандрівників. Аби ті легковажно не нехтували мобільним застосунком і перш, ніж вирушати у гори, реєструвалися у ньому. Адже лише на Прикарпатті цього року гірським рятувальникам довелося надавати допомогу двом сотням заблукалих та травмованих мандрівників.

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