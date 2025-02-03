Рятувальники з Київщини "запалили" ТikTok: що вони зробили (фото, відео)

Рятувальники з Борисполя зняли на відео свої танці та опублікували їх у ТikTok. Вони розповіли, для чого це зробили.

Бориспільські пожежники збирають перегляди за рахунок танців. Роблять вони це поміж виконанням своїх безпосередніх обов'язків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Бориспільські рятувальники ніколи не вчились танцювати, їхні рухи – це імпровізація. Євген Заєць та Олексій Могилян відтворюють частину танцю, який став популярним у соцмережах. У руках робочі інструменти. Та це лише на відео все так просто і легко. Наше інтерв'ю переривається сигналом тривоги. У рятувальників є 30 секунд для того, щоби рушити на виклик.

"Їхати на пожежу не складно, страшно знайти людину, яку ти не встиг врятувати", – каже Олексій Могилян.

Рятувальники Євген Заєць та Олексій Могилян стали популярними у соцмережах

Олексій Могилян тільки-но пів року на службі. Прийшов сюди по закінченні ВНЗ. Стати рятувальником, каже, це свідоме рішеня. А не юнацька романтика. Хлопці кажуть, що робота в них непередбачувана. А через російські обстріли до обов'язкової комплектації додалися бронежилети. Це якщо доведеться гасити пожежу під час повітряної тривоги.

Керівнику управління танці особового складу припали до душі. Каже, і рятувальникам розрада, та й службу треба популяризувати. Навіть таким чином.

Схожі флешмоби популярізації своєї професії – першими в світі запровадили австралійські пожежники. Вже кілька років поспіль вони друкують календарі з оголеними торсами. А гроші від продажів спрямовують на благочинність.

Відео бориспільських рятувальників

Це підхопили і полтавські рятувальники. Бориспільські – не стали копіювати і почали танцювати. Кажуть, що вони теж готові до більшого.

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