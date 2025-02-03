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Рятувальники з Київщини "запалили" ТikTok: що вони зробили (фото, відео)

Рятувальники з Київщини "запалили" ТikTok: що вони зробили (фото, відео)

Євген Заєць та Олексій Могилян 

Рятувальники з Борисполя зняли на відео свої танці та опублікували їх у ТikTok. Вони розповіли, для чого це зробили.

Бориспільські пожежники збирають перегляди за рахунок танців. Роблять вони це поміж виконанням своїх  безпосередніх обов'язків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Бориспільські рятувальники ніколи не вчились танцювати, їхні рухи – це імпровізація. Євген Заєць та Олексій Могилян відтворюють частину танцю, який став популярним у соцмережах. У руках  робочі  інструменти. Та це лише  на відео все так просто і легко. Наше  інтерв'ю переривається сигналом тривоги. У рятувальників є 30 секунд для того, щоби рушити на виклик.

"Їхати на пожежу не складно, страшно знайти людину, яку ти не встиг врятувати", – каже Олексій Могилян. 

Рятувальники Євген Заєць та Олексій Могилян стали популярними у соцмережах / ©
Рятувальники Євген Заєць та Олексій Могилян стали популярними у соцмережах

Олексій Могилян тільки-но пів року на службі. Прийшов сюди по закінченні ВНЗ. Стати рятувальником, каже, це свідоме рішеня. А не юнацька романтика. Хлопці кажуть, що робота в них непередбачувана. А через російські обстріли до обов'язкової комплектації додалися бронежилети. Це якщо доведеться гасити пожежу під час повітряної тривоги.

Керівнику  управління танці особового  складу припали до душі. Каже,  і рятувальникам розрада, та й службу треба популяризувати. Навіть таким чином. 

Схожі  флешмоби популярізації своєї професії – першими в світі запровадили австралійські пожежники. Вже кілька років поспіль вони друкують календарі з оголеними торсами. А гроші від продажів спрямовують на благочинність.

Відео бориспільських рятувальників / ©
Відео бориспільських рятувальників

Це підхопили і полтавські  рятувальники. Бориспільські – не стали копіювати  і почали танцювати. Кажуть, що вони  теж готові до більшого.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 13:00 3 лютого. Росіяни вдарили по автобусу з ДІТЬМИ! Трамп почне нову ВІЙНУ?

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