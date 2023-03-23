Рятувало диво: мешканці зруйнованих ракетою будинків у Запоріжжі розповіли, як змогли зберегти життя

У Запоріжжі пізно ввечері завершили пошуково-рятувальні роботи біля багатоповерхівок, куди влучила одна з російських ракет. За даними поліції, там загинула одна людина, 34- постраждало, серед них троє дітей. Наразі у лікарні перебуває 29 людей. Загалом напередодні по Запоріжжю росіяни випустили по місту шість ракет, йдеться в ТСН.

Ракетний удар по багатоповерхівках зафіксували камери відеоспостереження. Після влучання розпочалася пожежа. “Я не знаю, що з нами було. Ми кричали страшне, бо незрозуміло було! Все сипалось на нас і скло падало”, - розповідає мешканка будинку Надія.

Одразу дві дев’ятиповерхівки понівечені вибухом, стіни просто потрощило. Рятувальникам вдалося врятувати шістьох людей, які не могли вийти самотужки. “Були або наляканими, не хотіли виходити, хоча приміщення було вже задимлене. Ми знайшли чотирьох цивільних, які не ходячі. Вони не були травмовані. Просто були не ходячі. Вони наковталися диму”, - зазначає командир добровольчо-рятувального підрозділу Іван Здоровець.

33 людини постраждали через цей ракетний удар. Попри усі зусилля медиків, одну з потерпілих врятувати не змогли. “Від травм, несумісних з життям, одна жінка померла в лікарні. Удар прийшов саме в її квартиру”, - каже речниця ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева.

Серед постраждалих - троє дітей. В двох сестричок контузія, ще в одного хлопчика отруєння чадним газом.

Вижили дивом, розповідають мешканці будинків. В пана Сергія порізи по всьому тілу, але дитину зміг винести сам. “На тілі, і на ногах, і на руці. Позашивали вже все, все нормально. Живий! Щойно прилетіло, схопив дитину і біг, коли все на голову сипалося”, - каже він.

Уся оселя розтрощена, показує пані Марія, яка саме перед ударом вирішила піти з маленькими доньками на прогулянку. “Нам пощастило. Ми з дітками за пів години вийшли просто погуляти. Як кажуть, Бог відвів. Просто все труситься”, - каже жінка.

Її ж сусідка ховалася у машині разом із дітками, саме робили шкільну контрольну, коли їх засипало уламками. “Якби не машина, хана б нам було”, - впевнена вона.

Рятувальники обстежили понівечені поверхи і виносили переляканих тварин. Переживають за улюбленців, а не речі, зізнаються мешканці.

У всіх довколишніх будинках повибивало шибки та позривало балкони. Мешканці понівечених будинків намагаються врятувати майно, а правоохоронці збирають смертоносне залізяччя росіян.

Доля цих будинків поки невідома. “Буде створена комісія. Відповідно звернення по проєктного інституту і буде рішення щодо подальшого - або руйнування, або відновлення. Скоріше - відновлення”, - заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Крім цих багатоповерхівок, росіяни завдали ще кілька ракетних ударів по цивільним об’єктам, пошкодили СТО та склади. І поранили там поранили двох людей.

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