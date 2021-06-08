Врятувати водойму від пластику: на Закарпатті екоактивісти прибирали Вільшанське водосховище

Зібрали понад тонну непотребу.

Пів сотні людей прибирали берег водосховища на Закарпатті. За два дні активістам вдалося зібрали понад тонну непотребу, більшість з якого відправлять на перероблення.

Як екоактивісти прибирали та перетворили корисну справу на відпочинок, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 8 червня.

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Вільшанське водосховище називають закарпатським морем: 80 гектарів води посеред мальовничих гір. А також серед гір сміття. Саме тому екоактивістка Лєна Жук зібрала друзів з Мукачева та Львова і за півтори сотні кілометрів привезла сюди на толоку. Утім, просто прибирати замало, кажуть волонтери. Хочуть достукатись до місцевих, щоб ті перестали смітити. Кликали їх і на толоку, але з 20 тисяч людей зголосилися з десяток учнів на двоє вчителів.

Над водосховищем розташовані п'ять сіл, мешканці яких просто скидають непотріб у воду. Лише місяць тому в одній громаді з’явився сміттєвоз, але сміттєзвалища немає жодного. Це заборонено, бо села на території Національного парку.

Новини України: пів сотні людей прибирали берег водосховища на Закарпатті

До найближчого полігону відходів – 30 кілометрів. "Там і не мають бажання приймати, бо вони мають своє сміття. Немає централізованого вивезення", - пояснює заступник директора Національного природного парку "Синевир" Юрій Тюх.

Чому - запитання до місцевих урядників. Активісти просять їх хоча б зараз організувати вивіз вже зібраних небезпечних відходів. Свою толоку називають дводенним екопікніком: ночують у наметах, а готують на польовій кухні. Проятгом двох днів волонтери назбирали понад тонну сміття. Вщент забили вантажівку. Більшу частину повезуть з собою до Мукачева на переробку. Сюди знов приїдуть у наступному місяці.

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