Рятують життя і на роботі, і поза нею: ДСНСівці масово донатять кров, є серед них рекордсмени

Приблизно половина тих, хто один раз поділився кров’ю, знову і знову повертаються на станцію переливання.

В Одесі майже пів сотні працівників ДСНС поповнили стратегічний запас банку крові. Акції масового донорства рятувальники влаштовують кілька разів на рік, а окремі співробітники – приходять на станцію переливання крові значно частіше. Є серед них і рекордсмени, які здавали кров понад 40 разів, йдеться в ТСН.

Рятують життя і на роботі, і поза нею, а цілком можливо когось і двічі - спочатку витягають з вогню чи з-під завалів після обстрілу, а потім – дають свою кров. “Хтось хворіє зараз, йде війна, хлопцям також вона потрібна. Поранені йдуть важкі і кров може потрібна бути в великій кількості. Всі люди, які не на передовій, можуть також брати участь у цій битві, можуть прийти до центру здачі крові і здати цю кров”, - переконаний донор-ДСНСівець Денис Воронін.

Запаси крові у всіх лікарнях потребують постійного поповнення, тож співробітники ДСНС час до часу влаштовують акції масового донорства.

Аби охопити якомога більше людей – фахівці центру виїжджають на підприємства, або у великі житлові масиви. Роблять усе можливе, аби уникнути дефіциту стратегічних запасів важливих компонентів. Попри те, що багато потенційних донорів виїхали за кордон або воюють. “Ми повністю забезпечили в повному об’ємі ті лікувальні заклади, які надають медичну допомогу нашим збройним силами. Ми пишаємось тим, що в нас є командири, які нам дзвонять і говорять, що Михайло Петрович, ваша кров врятувала сьогодні моїх п’ять бійців”, - каже генеральний директор “Одеської обласної станції переливання крові” Михайло Бартко.

Приблизно половина тих, хто один раз поділився кров’ю, знову і знову повертаються на станцію переливання. Максим не працює в ДСНС, але приєднався, коли почув про акцію від знайомого рятувальника. Кров здає уперше, але певен, що не востаннє. “Це завжди було важливо, а зараз це важливіше, ніж будь-коли і кров потрібна не тільки військовим, а й пораненим цивільним. Не бійтеся, здавайте, це гарна справа”, - каже він.

Надзвичайники наголошують, до порятунку життів може долучитися кожен.

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