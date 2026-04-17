Ритуальний клінінг: скільки коштує прибрати могилу та хто це робить безкоштовно

За тиждень до і тиждень після Великодня в Україні — пік популярності послуг із прибирання могил. Попит на цей специфічний сервіс сформували переважно переселенці та ті, хто виїхав за кордон. Поруч із професійними компаніями на ринку працюють і волонтери, які опікуються занедбаними похованнями задарма.

Терапія на цвинтарі: історія волонтерки зі Сміли

25-річна Вікторія Шафран переїхала до Сміли на Черкащині два роки тому. Поки її чоловік боронить Україну на Запорізькому напрямку, дівчина приходить на місцеве кладовище з сапою і граблями. Вона прибирає не рідні, а чужі, давно занедбані могили.

Вікторія Шафран, волонтерка: «Я стаю на тій могилі, де бачу, що там давно ніхто не був. По кущах видно, особливо влітку, що там давно ніхто не пиляв, не сапав. Для мене це, як терапія. Мені тут спокійніше, всі важкі думки йдуть геть».

За два роки Вікторія власноруч привела до ладу близько 70 старих поховань. Вона веде блог у соцмережах, де показує результати роботи. Попри пропозиції заплатити їй дівчина принципово відмовляється від грошей. Каже, що так вона не лише допомагає іншим, а й вивчає історію краю.

Ритуальний сервіс: від комунальників до онлайн-клінінгу

Через те, що з України виїхало близько 6 мільйонів людей, попит на професійний догляд за могилами став шаленим. Якщо раніше це була ніша комунальних підприємств (де про послугу треба було домовлятися особисто на місці), то зараз ринок захоплюють приватні клінінгові компанії.

Анастасія Кулакова, власниця клінінгової компанії (Дніпро): «Ми надаємо можливість вирішувати це онлайн: від подання заявки до фото- чи відеозвіту в реальному часі. Це як на шиномонтажі — пік попиту перед Великоднем і Новим роком».

Що входить до вартості та скільки це коштує? Ціни на послуги стартують від 1 000 гривень, але підсумкова сума залежить від занедбаності ділянки.

Базовий пакет: прибирання бур’янів, миття пам’ятника, вивезення сміття.

Додаткові послуги: фарбування огорожі, висадження квітів, запалення лампадки.

Спецзамовлення: принести на могилу паску чи цукерки в поминальні дні.

Обов’язковий стандарт: детальний фотозвіт «до» та «після».

Хащі Байкового цвинтаря та запит на прибирання

Проблема догляду за кладовищами в Україні залишається гострою. Навіть на знаменитому Байковому цвинтарі в Києві варто зійти з центральної алеї — і можна загубитися в хащах. Люди змушені залишати позначки на деревах, щоб знайти дорогу до рідних.

На популярних маркетплейсах зараз сотні приватних оголошень. Що ближче до лінії фронту, то більше пропозицій, адже люди звідти виїжджали наймасовіше. Для багатьох такий підробіток став можливістю вижити, а для замовників — єдиним способом вшанувати пам’ять предків, до чиїх могил вони не можуть дістатися через війну.

