"С*чка не схоче - кобель не вскоче": як священник-депутат дописами про аборти спровокував сексистський скандал

Єпархіальна рада вивчатиме ситуацію зі скандалом 7 червня.

Священника Православної церкви України з Полтави і за сумісництвом місцевого депутата звинуватили у сексизмі. Сталося це після того, як він висловив свою позицію щодо абортів. Коли його читачі почали обурюватись, він написав другий допис - ще скандальніший.

Про це 5 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

З чого почався скандал, сьогодні можна зрозуміти лише зі скриншотів, бо дописи священника Олександра Дедюхіна вже видалені. В них панотець Православної церкви України, депутат Полтавської міськради від партії "Європейська солідарність" засуджує тих, хто вимагає права на аборт.

"Коли недорозвинутий і особистості ходять з транспарантами на кшталт: "Мое тело - мое дело", як людина, що поважає свободу інших, я, в принципі можу частково з цим погодитися. До тієї межі, коли це не обмежує свободу інших… Дитина в утробі - це не частина тіла жінки і зовсім не частина тіла чоловіка. Це окрема особистість. І її тіло вже зовсім не діло тих, хто її зачав", - написав Дедюхін.

Під цим дописом здійнялася хвиля обурливих коментарів, і тоді священик публікує ще один і роздмухує скандал:

"Як там старі люди кажуть: "С*чка не схоче - кобель не вскоче". І якщо ти вже дала згоду на одне, то, будь ласка, неси відповідальність".

Новини України: скандального священника-депутата звинуватили в сексизмі через допис про аборти

Олександр Дедюхін - настоятель Свято-Миколаївського храму Полтави. Став відомим кілька років тому, коли почав активно писати у соцмережах. А далі подався і в політику - до партії п’ятого президента. Слів та емоцій священник часом не добирав і під час публічних дискусій: "Я дурачков не бью". І під час виступів перед партією: "Потім зрозумієте, ви ж не трускавецьке ПТУ".

Теперішні висловлювання попа оплесків не викликали - радше засудження. І з боку однопартійців.

"Наше суспільство сексистське. Жінка завжди винна - філософія багатьох. В різних партіях є такі. На жаль, і в "ЄС", - зазначила нардепка Ірина Геращенко.

"Думка депутата Полтавської міської ради "Європейської солідарності" Олександра Дедюхіна, який написав скандальний пост на особистій сторінці щодо жінок, не є офіційною позицією Полтавського осередку партії", - зазначили в політсилі.

"Священник - всюди священник. Чи він ходить вулицею, чи звершує богослужіння", - відреагував на скандал архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

"Йому багато разів давалися настанови, що треба бути стриманим у Мережі. Проте він на них не реагує і сприймає це як "посягання на свій медійний талант", - наголосив речник Православної церкви України архієпископ Євстратій Зоря.

Дописи Олександра Дедюхіна на його сторінці були лише три дні, а напередодні зникли. ТСН написала панотцю у соцмережі, спершу він погодився усе пояснити на камеру, а вже за мить - відмовив. Зустрічаємо його біля храму. Дедюхін відмовився спілкуватися із журналістами. На запитання, чому видалив пост, відповів, що не видаляв.

У єпархії кажуть, долю священника через його вислови вирішуватимуть уже 7 червня.

"Ми не можемо не реагувати на цей випадок, тому в понеділок буде зібрана єпархіальна рада, це один із керівних органів. Він вже запрошений, повідомлений", - сказав архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір.

А невдовзі, кажуть у Православній церкві України, розроблять кодекс етичної поведінки для священослужителів, який визначить, як вони мають поводитися на публіці, зокрема і в соцмережах.

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