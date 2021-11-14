Саакашвілі назвав Путіна "замовником свого вбивства" та пояснив, навіщо Росії його смерть

Саакашвілі певен, що таким чином Путін хоче збурити грузинське суспільство і розпочати нову фазу агресії проти Грузії.
Стан здоров’я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в тюремній лікарні, значно погіршився, його можуть шпиталізувати до реанімації.
Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною політика, йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.
За словами нардепки, вчора, 13 листопада, Саакашвілі навіть не зміг підвестися з ліжка. До тюремного шпиталю, де лежить експрезидент Грузії, пригнали реанімобіль. Лікар політика певен: якщо його підопічного не почати рятувати терміново — далі медицина виявиться безсилою.
Сам Міхеіл Саакашвілі цього тижня написав на своїй сторінці у соцмережі, що замовником убивства — так він називає те, що відбувається з моменту затримання — є президент Росії Володимир Путін. Саакашвілі певен, що таким чином Путін хоче збурити грузинське суспільство і розпочати нову фазу агресії проти Грузії.
Голодування політик згоден припинити, тільки якщо його переведуть до цивільної лікарні. Саакашвілі стверджує, що у закладі, де він наразі перебуває, його нібито катують.
У Мережі з’явилося відео, на якому Саакашвілі в медичній палаті вступає в суперечку зі співробітниками в’язниці. Тим часом адміністрація в'язниці заявляє, що реанімобіль напередодні викликали не для Саакашвілі, необхідності в шпиталізації немає, а стан політика залишається стабільним.
Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18 через погіршення стану здоров’я.
Невдовзі після госпіталізації до в'язничної лікарні експрезидент заявив про побиття.
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