Саакашвілі назвав Путіна "замовником свого вбивства" та пояснив, навіщо Росії його смерть

Саакашвілі назвав Путіна "замовником свого вбивства" та пояснив, навіщо Росії його смерть

Саакашвілі певен, що таким чином Путін хоче збурити грузинське суспільство і розпочати нову фазу агресії проти Грузії.

Стан здоров’я експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в тюремній лікарні, значно погіршився, його можуть шпиталізувати до реанімації.

Про це розповіла депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, яка називає себе цивільною дружиною політика, йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

За словами нардепки, вчора, 13 листопада, Саакашвілі навіть не зміг підвестися з ліжка. До тюремного шпиталю, де лежить експрезидент Грузії, пригнали реанімобіль. Лікар політика певен: якщо його підопічного не почати рятувати терміново — далі медицина виявиться безсилою.

Сам Міхеіл Саакашвілі цього тижня написав на своїй сторінці у соцмережі, що замовником убивства — так він називає те, що відбувається з моменту затримання — є президент Росії Володимир Путін. Саакашвілі певен, що таким чином Путін хоче збурити грузинське суспільство і розпочати нову фазу агресії проти Грузії.

Голодування політик згоден припинити, тільки якщо його переведуть до цивільної лікарні. Саакашвілі стверджує, що у закладі, де він наразі перебуває, його нібито катують.

У Мережі з’явилося відео, на якому Саакашвілі в медичній палаті вступає в суперечку зі співробітниками в’язниці. Тим часом адміністрація в'язниці заявляє, що реанімобіль напередодні викликали не для Саакашвілі, необхідності в шпиталізації немає, а стан політика залишається стабільним.

Арешт Саакашвілі | політик 44 дні голодує та називає Путіна "замовником свого вбивства"

Нагадаємо, що 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі перевели з в'язниці №12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні №18 через погіршення стану здоров’я.

Невдовзі після госпіталізації до в'язничної лікарні експрезидент заявив про побиття.

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