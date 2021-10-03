Саакашвілі розбрату: який градус напруги в післявиборній Грузії та якими будуть відносини з Україною

Саакашвілі розбрату: який градус напруги в післявиборній Грузії та якими будуть відносини з Україною

Експрезидент Грузії нині перебуває в СІЗО біля Тбілісі.

Чи вибухне Грузія? Суботні місцеві вибори в країні вирвалися в топ світових новин. Політичне протистояння, кримінальні провадження, заяви про нове кохання: все змішалось у цьому детективі, за яким стежить пів світу. Бо від змагання двох ключових партій - керівної "Грузинської мрії" й опозиційного "Єдиного національного руху" соратників Міхеіла Саакашвілі - залежить, чи не доведеться терміново переобирати весь парламент.

Інтриги, а заодно і гасу в це політичне вогнище додав сам експрезидент Саакашвілі. Нині громадянин України, попри відкриті проти нього в Грузії кримінальні провадження, він таки повернувся туди. І цілком прогнозовано - вже заарештований. Як реагують на це прихильники Саакашвілі? Чи вийдуть вони на вулиці, як закликає їх бунтар Міхо? Про це 3 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

На вечірній рейс Київ - Тбілісі придбали квитки зо два десятки українських журналістів. Всі розуміли, що для одного з пасажирів це може бути квиток в один кінець. Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі вперше за 9 років зібрався на батьківщину. Але до останнього моменту – інтрига: чи з’явиться він на борту.

Грузинська влада недвозначно натякнула, що експрезидента миттєво заарештують. Здається, в те, що він таки приїде, до кінця не могли повірити, ані у Києві, ані в Тбілісі. Однак тепер остаточно зрозуміло, гра, яку затіяв Саакашвілі, може обернутися непередбачуваним фіналом для обох країн.

"Щойно Саакашвілі вступить на нашу землю, він буде заарештований і відправлений у в’язницю", - заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Скріншот відео

ЕКСКУРСІЯ МІСЦЯМИ "КРИМІНАЛЬНОЇ СЛАВИ"

Майже увесь архітектурний модерн грузинської столиці - це пам’ятники правління Саакашвілі. Його тут називали натхненним прорабом, коли він зводив свої проєкти, наприклад, міст Миру чи власну резиденцію. Та найголовніше, що йому вдалося - перемогти поліцію, митницю і органи юстиції... Поліцейські дільниці прозорі в прямому значенні цього слова. Але якось так сталося, що заходив на посаду Саакашвілі на пелюстках троянд, а от вийшов на її шипах.

Разом із гідом Марікою Богверадзе прямуємо місцями "кримінальної" слави Саакашвілі. В Грузії проти експрезидента порушено аж чотири провадження. По двох з них навіть вже є заочне засудження.

"Тут чотири поліцейські викрали одного зі співробітників банку. Відвезли в ліс, жорстоко побили. Після чого він помер. Саакашвілі в результаті помилував поліцейських. Наші правоохоронці стверджують, там була змова", - розповідає гід Маріка Богверадзе.

Маріка каже, ще одна доведена до суду справа - побиття депутата. Начебто Саакашвілі хотів провчити парламентаря за критичну статтю проти нього самого. В результаті - шість років в’язниці. Крім того, грузинська прокуратура підозрює експрезидента у марнотратстві.

"На що витрачав - дорогі готелі, яхти, косметичні процедури", - каже Маріка.

І є серед звинувачень і пряме протистояння з розгніваною вулицею.

"2007-го був жорстко розігнаний мітинг опозиції. З водометами та сльозоточивим газом. На телеканал, на якому я працювала, зайшов спецназ. Ми тоді припинили роботу", - згадує Маріка.

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У ЧОМУ ЗВИНУВАЧУЮТЬ СААКАШВІЛІ

Абсолютно усі ці звинувачення Саакашвілі називає придуманими і помстою тих, кого він позбавив можливості красти.

Тепер проти нього порушена ще одна кримінальна справа - за незаконний перетин кордону. Хоча до останнього моменту грузинська влада, схоже не вірила, що це в принципі можливо. Його появи чекали і боялися водночас. Адже навіть сама заява суттєво підвищила градус політичного протистояння. Причому не лише всередині Грузії.

Те, що Саакашвілі здатен перекроїти політичну архітектуру країни, у Грузії розуміють. Попри заяви правлячої партії, політсила експрезидента друга за вагою. Усі вісім років з-за кордону Саакашвілі дражнив грузинську владу своїми скандальними заявами. То заявляв про намір повернутися і стати прем’єром, то називав владу нелегітимною. Але чому оголосив про своє повернення саме зараз?

НАВІЩО СААКАШВІЛІ ПОЇХАВ ДО ГРУЗІЇ

Річ у тім, що 2 жовтня в Грузії відбулися місцеві вибори. І їхня вага - як ніколи висока. Адже від результату залежить, чи будуть в країні дострокові парламентські вибори. Політичний експерт Нодар Хоршиладзе припускає, Саакашвілі намагався мобілізувати свій електорат. І таким чином знов стати ключовим гравцем грузинської політики.

І судячи з реакції влади і суспільного резонансу, Саакашвілі справді ходяча політична бомба. І гра з поверненням, яку він затіяв, лиш зайвий тому доказ. Увесь тиждень у Грузії говорили лише про його повернення.

Чи стало б духу Саакашвілі піти на штурм кордону? Безумовно. Подібний трюк йому вже вдався в Україні. На зустріч із ним записалися понад 100 тисяч людей. Всі робили ставку на рейс Київ-Тбілісі. Утім Саакашвілі, здається, переграв усіх. Щоправда, тепер всі гадають про наслідки цієї гри.

ВПІЙМАЙ МЕНЕ, ЯКЩО ЗМОЖЕШ

"Ось він мій Батумі. Я так сумував за цим місцем. Сьогодні збулась моя мрія і вона остаточно здійсниться, коли Грузія стане на ноги. До зустрічі в Тбілісі", - сказав на відео Саакашвілі.

Цей запис буквально підірвав грузинську пресу і грузинську владу. Як таке могло статися?

Саакашвілі продовжував інтригувати у соцмережах. Грузинський очільник МВС заявив про те, що Саакашвілі не перетинав кордон із Грузією.

"Міхеіл Саакашвілі не перебуває на території Грузії, і він не перетинав грузинського кордону. У нас є інформація від української сторони, що Саакашвілі не виїжджав з України", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Грузії Олександр Дарахвелідзе.

Однак надвечір скандал набрав ще більших обертів. Грузинський прем’єр-міністр вийшов на терміновий брифінг, де заявив - Саакашвілі затриманий. і оприлюднив кадри, де усміхнений Міхо в супроводі поліції прямує за ґрати.

"Наші правоохоронці заздалегідь мали інформацію про його пересування. Починаючи з України в напрямку Грузії. Цей процес перебував під повним контролем", - заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Вже потім опозиційні сили заявлятимуть, що експрезидент перебував на території Грузії протягом останніх чотирьох днів. Він і справді прибув до Батумі, потім дістався Тбілісі. Його затримали на зйомній квартирі. Ну, а тепер він перебуває в СІЗО за 11 кілометрів від грузинської столиці.

У СІЗО він проголосив себе політв’язнем, заявив про голодування і попросив до себе українського консула. І дуже ймовірно, що саме на це і був розрахунок - аби з грузинської тюрми його витягували українські дипломатичні служби. Та як це вплине на стосунки між країнами, які час від час входять в напругу? Саме через Саакашвілі?

ЯК ДІЯТИМЕ УКРАЇНА?

Коли Саакашвілі дали посаду в Нацраді реформ при президентові України, в офіційному Тбілісі, м’яко кажучи, не зрозуміли. І відкликали посла на цілий рік. Це ще не розрив дипломатичних стосунків, але натяк на те, що так краще не робити. Коли Саакашвілі, після парламентських виборів у Грузії торік, заявив про нелегітимність влади, українського посла в Грузії викликали на розмову.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба тоді недипломатично заявив: "Дисбаланс в чому: приватна особа виступає, а держава за це, перепрошую, відгрібає".

Тепер же, коли Саакашвілі перебуває в грузинському СІЗО, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявляє, що ніколи не помилує свого колегу.

"Сьогодні багато хто запитує, чи планує президент його помилувати. Відповідь одна, вона проста й остаточна: ні і ніколи", - заявила президентка Грузії.

Саакашвілі провів особисту спецоперацію. А реагувати вимушений офіційний Київ. Президентський офіс вимагає від Тбілісі пояснень. Бо заяви стосуються не просто українського громадянина, а голови Виконавчого комітету реформ України.

"Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації", - ідеться в заяві прессекретаря президента України Сергія Нікіфорова.

Те, що Саакашвілі готувався до цього як до спецоперації, свідчить ще один факт. Він оприлюднив приватні таємниці. Аби вони не стали інструментом ворогів.

В Мережі з’явилось відеозізнання про нові амурні справи політика та народної депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Ясько. Воно записано напередодні грузинських пригод Міхо. Тепер народна депутатка від правлячої партії вимагає звільнити свого судженого. І друзі в парламенті в неї знайдуться.

"В першу чергу його заарештували як громадянина України незаконно. Нам дуже важливо, щоб дружні наші країни не посварились, але мовчати не можна", - зазначила Єлизавета Ясько.

Скріншот відео

Як це вплине на стосунки між країнами, припускає полтілог Нодар Хоршиладзе. Звідси випливає дві версії. Одна логічна, інша конспірологічна. Логічна в тому, що знаючи про можливий маневр Саакашвілі, українська влада мала б якось підготуватись, щоб гідно тримати удар. Тобто у нас уже все розсписано, що, як і в який момент робимо. Версія конспірологічна - повернення Саакашвілі нової українсько-грузинської стратегії. Біда в тому, що нинішня влада Грузії думатиме про Україну саме так.

Посол України в Грузії нині перебуває у відпустці, за кордоном. Можливо, це теж така стратегія? Відвести удар від себе - це геть не означає відвести удар від країни. І тут Києву треба буде добре подумати, як вберегти репутацію і зберегти стосунки із дружньою до цього Грузією.

Домагатися повернення Міхеіла Саакашвілі, принаймні, Україна буде. Бо він - громадянин України. Про це сказав президент Володимир Зеленський:

"Пан Саакашвілі є громадянином України, тому всі інституції, включно з МЗС, і наші посольства, які працюють в Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмова між нашими Кабмінами, на рівні розмов прем'єрів ми всі будемо цим займатися".

Зеленський також заявив, що не знав, що Саакашвілі поїхав до Грузії. Мовляв, побачив це вже в пресі.

"Я не знав, авжеж я не знав, що він поїхав до Грузії. Я був дуже здивований, побачив про це в пресі. Вважаю, що це неправильно, все ж таки він в державній владі перебуває, і це неправильно. Але треба зрозуміти всі деталі, і всі ризики, для нашої держави також", - наголосив Зеленський.

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