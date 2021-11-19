Саакашвілі у Грузії везуть до військового госпіталю: політик обіцяє припинити голодування

Саакашвілі повідомив, що його переводять до госпіталю.

Експрезидент Грузії Міхаіл Саакашвілі в найближчі години пообіцяв припинити голодування. Його переводять до військового госпіталю в м. Ґорі.

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Про це повідомив адвокат Саакашвілі Ніка Гварамія, передає журналіст ТСН.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі у Facebook повідомив, що він погодився, щоб його госпіталізували до госпіталю.

"Я погодився поїхати побудованою мною автомагістраллю до побудованої мною лікарні в Ґорі", - написав політик.

Як повідомляє видання newsgeorgia.ge, 9 депутатів від опозиційної партії "Єдиний національний рух" також оголосили про припинення голодування. Вони без їжі були від 14 листопада. Раніше про припинення голодування повідомила грузинська політикиня Елене Хоштарія. Єдиною вимогою політиків було переведення Саакашвілі до лікарні.

Нагадаємо, у Міхеіла Саакашвілі, який через ускладнення здоров'я потрапив до реанімації, виявили ураження мозку. Лікарі прогнозують, що у подальшому у політика може розвинутися кома з можливим летальним кінцем.

Раніше Саакашвілі знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. Згодом його перевели до реанімації тюремної лікарні у Глдані.

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