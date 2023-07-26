Садять городину і доглядають кошенят: як живе Гуляйполе на Запоріжжі під постійними обстрілами

З майже 15-тисячного населення у Гуляйполі на Запоріжжі нині лишається близько двох тисяч людей.
Незламне Гуляйполе та його мешканці щодня перебувають під російським вогнем. Люди гуртуються – облаштовують укриття у підвалах, вирощують овочі та опікуються тваринами. Понад рік без світла, води та газу виживати їм допомагають волонтери та надзвичайники.
Як живе місто бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес.
У понівеченому росіянами місті залишилося менше 2 000 жителів - це восьма частина від кількості, яка була тут до великої війни. Ворог перебуває лише за 7 кілометрів від Гуляйполя і щодня обстрілює житлові квартали з артилерії. Півсотні багатоповерхівок зруйновані вщент, вже понад рік місцеві без води, світла та газу.
Жителька Гуляйполя Людмила каже, що попри все життя триває. Вона показує шість пухнастих кошенят, які з’явилися на світ цього місяця у її багатоповерхівці. Побачивши вагітну кішку вона не могла покинути тварину і тепер доглядає малечу.
Місцева мешканка Августина каже, що чекає у місті перемогу і не хоче покидати рідний дім.
"Складно як все життя був в рідному місті, складно без своїх людей, своїх дерев, все своє", - каже її сусідка Ніна.
Вона разом з сусідами облаштували у підвалі власний пункт незламності. Пофарбували стіни, поставили ліжка та плиту. Для затишку на стіні — синьо-жовтий прапор, а на столі — троянди.
Тут вони живуть вже понад рік. Підтримують і пригощають один одного, чим можуть. Пані Ніна, закрутила огірки, кабачки та компот, не чекаючи холодів пропонує друзям консервацію.
"Це потрібно і мені, і людям з якими я живу", - каже вона.
Пані Людмила теж і слухати не хоче про евакуацію. Не дивлячись на те, що у квартирі на першому поверсі замість вікон - плівка та осб-листи. Каже, що 30 років не брала до рук сапки, а під обстрілами посадила і перці, і помідори і огірки.
А центром життя тут став Пункт незламності в середмісті. Сюди приходять прати речі, зробити зачіску, подивитись новини та набрати води.
"Привезли нам в Пункт незламності очистку води, цю воду, яку отримуємо зі свердловин, ми тепер очищаємо завдяки нашим постійним друзям", - розповідає начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак.
Технічну воду людям двічі на день привозять рятувальники. Щодня – від 10 до 20 тисяч літрів. Крім того, ДСНС доправляє сюди гуманітарну допомогу.
"Два рази на тиждень [вода] доставляється до міста Гуляйполе, як питна вода бутильована, так і продукти харчування", - розповів начальник Пологівського районного управління ДСНС Віталій Хоменко.
З Гуляйполя до найближчого села, де працюють магазини, двічі на тиждень курсує безкоштовний автобус. Крім того, продукти за запитом жителям незламного міста привозять волонтери. І їм же місцеві віддають тварин, які лишилися без господарів. Пані Людмила вже евакуювала з десяток собак, а зараз шукає родину для цуценят.
"Пробуємо зараз цих маленьких забрати і віддати в гарні ручки, тому що вони маленькі як діточки", - каже вона.
Понад усе жителі міста мріють про перемогу і повернення до Гуляйполя рідних та друзів. Адже дуже скучили за дитячим сміхом і спокоєм.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Знову садять городину і збираються у підвалах - кадри ТСН з понівеченого Гуляйполя"
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