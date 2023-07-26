Садять городину і доглядають кошенят: як живе Гуляйполе на Запоріжжі під постійними обстрілами

З майже 15-тисячного населення у Гуляйполі на Запоріжжі нині лишається близько двох тисяч людей.

Незламне Гуляйполе та його мешканці щодня перебувають під російським вогнем. Люди гуртуються – облаштовують укриття у підвалах, вирощують овочі та опікуються тваринами. Понад рік без світла, води та газу виживати їм допомагають волонтери та надзвичайники.

Як живе місто бачила кореспондентка ТСН Кіра Овес.

У понівеченому росіянами місті залишилося менше 2 000 жителів - це восьма частина від кількості, яка була тут до великої війни. Ворог перебуває лише за 7 кілометрів від Гуляйполя і щодня обстрілює житлові квартали з артилерії. Півсотні багатоповерхівок зруйновані вщент, вже понад рік місцеві без води, світла та газу.

Жителька Гуляйполя Людмила / Фото: ТСН

Жителька Гуляйполя Людмила каже, що попри все життя триває. Вона показує шість пухнастих кошенят, які з’явилися на світ цього місяця у її багатоповерхівці. Побачивши вагітну кішку вона не могла покинути тварину і тепер доглядає малечу.

Місцеві в Гуляйполі дбають про тваринок, які залишились без господарів / Фото: ТСН

Місцева мешканка Августина каже, що чекає у місті перемогу і не хоче покидати рідний дім.

Місцева мешканка Гуляйполя Августина / Фото: ТСН

"Складно як все життя був в рідному місті, складно без своїх людей, своїх дерев, все своє", - каже її сусідка Ніна.

Вона разом з сусідами облаштували у підвалі власний пункт незламності. Пофарбували стіни, поставили ліжка та плиту. Для затишку на стіні — синьо-жовтий прапор, а на столі — троянди.

Троянди в укритті Гуляйполя / Фото: ТСН

Тут вони живуть вже понад рік. Підтримують і пригощають один одного, чим можуть. Пані Ніна, закрутила огірки, кабачки та компот, не чекаючи холодів пропонує друзям консервацію.

"Це потрібно і мені, і людям з якими я живу", - каже вона.

Місцева мешканка Гуляйполя Ніна / Фото: ТСН

Пані Людмила теж і слухати не хоче про евакуацію. Не дивлячись на те, що у квартирі на першому поверсі замість вікон - плівка та осб-листи. Каже, що 30 років не брала до рук сапки, а під обстрілами посадила і перці, і помідори і огірки.

Пункт незламності в Гуляйполі / Фото: ТСН

А центром життя тут став Пункт незламності в середмісті. Сюди приходять прати речі, зробити зачіску, подивитись новини та набрати води.

"Привезли нам в Пункт незламності очистку води, цю воду, яку отримуємо зі свердловин, ми тепер очищаємо завдяки нашим постійним друзям", - розповідає начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак.

Начальник Гуляйпільської міської військової адміністрації Сергій Ярмак / Фото: ТСН

Технічну воду людям двічі на день привозять рятувальники. Щодня – від 10 до 20 тисяч літрів. Крім того, ДСНС доправляє сюди гуманітарну допомогу.

"Два рази на тиждень [вода] доставляється до міста Гуляйполе, як питна вода бутильована, так і продукти харчування", - розповів начальник Пологівського районного управління ДСНС Віталій Хоменко.

З Гуляйполя до найближчого села, де працюють магазини, двічі на тиждень курсує безкоштовний автобус. Крім того, продукти за запитом жителям незламного міста привозять волонтери. І їм же місцеві віддають тварин, які лишилися без господарів. Пані Людмила вже евакуювала з десяток собак, а зараз шукає родину для цуценят.

"Пробуємо зараз цих маленьких забрати і віддати в гарні ручки, тому що вони маленькі як діточки", - каже вона.

Понад усе жителі міста мріють про перемогу і повернення до Гуляйполя рідних та друзів. Адже дуже скучили за дитячим сміхом і спокоєм.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Знову садять городину і збираються у підвалах - кадри ТСН з понівеченого Гуляйполя"

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