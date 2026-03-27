"Сафарі" на людей: росіяни прицільно вдарили дроном по жінці та її 7-річному онуку

У Нікополі російський FPV-дрон атакував мирних жителів серед білого дня на звичайному тротуарі. Кадри з камер спостереження зафіксували момент вибуху, після якого на бетоні залишилася кров та іграшка.

Кореспондентка ТСН Ольга Павловська дізналася, як почуваються постраждалі та їхній вірний чотирилапий друг.

Жінка розповіла, як стала жертвою окупантів

55-річна Інна зараз перебуває у реанімації однієї з лікарень Дніпра. Вона виховує онука сама — мама хлопчика пішла з життя кілька років тому. Ця родина вже вдруге тікає від війни: у 2014-му вони покинули рідний Луганськ, сподіваючись знайти безпеку в Нікополі.

Інна, постраждала: «Мене неначе щось сильно штовхнуло і наче обпекло, але без вогню. Люди, що були поруч, миттєво затягнули мене до крамниці, почали допомагати, спіймали собаку та дитину. У Нікополі люди настільки героїчні — попри війну, ми там лишаємося, саджаємо квіти, чепуримо місто».

Стан жінки залишається важким. Медики провели кілька операцій, адже уламки понівечили живіт та тонку кишку. Лікарі обережні у прогнозах, оскільки такі поранення часто мають непередбачувані наслідки.

Як почувається 7-річний хлопчик

Онук пані Інни перебуває в іншій лікарні. Хлопчик дістав опіки та уламкові поранення тулуба й ніг. Його стан стабільний, проте психологічна травма дається взнаки.

Лікарка дитячого відділення: «Дитина не пригнічена, але дуже лякається будь-яких гучних звуків. Ми намагаємося підтримувати його, поруч постійно психологи та хресна мати. З фізичного погляду — все буде добре».

Як рятують собаку

Найбільше і бабуся, і онук у своїх лікарняних ліжках хвилювалися за пекінеса на прізвисько Більбо. Песик також потрапив під прямий удар і перебував у критичному стані. Небайдужі нікопольці доправили його до ветеринарів, які здійснили справжнє диво.

З тіла маленького собаки дістали 11 металевих уламків. Зараз стан Більбо стабільний, він уже почав самостійно їсти та чекає на зустріч із родиною.

Попри пережите «сафарі», родина мріє лише про одне — якнайшвидше відновитися та знову бути разом у своєму незламному Нікополі, де люди продовжують саджати квіти навіть під прицілом дронів.

