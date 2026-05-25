"Сафарі" на людей, удари КАБами та руйнування: росіяни влаштували пекло в одній з областей України

Російські окупаційні війська перетворили прифронтову Новомиколаївку на Запоріжжі на зону суцільної небезпеки. Населений пункт опинився у 30-кілометровій зоні від лінії бойових дій, і через критичне загострення ситуації звідти починають виїжджати останні родини з дітьми. З евакуацією їм допомагають поліцейські офіцери громади. Лише за один ранок по допомогу до правоохоронців звернулися дві сім’ї, які щоночі ховалися від авіабомб у підвалах.

Як під обстрілами рятують малечу та куди везуть людей — у репортажі кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Мати та син-підліток розповіли про російський терор

Правоохоронці, ризикуючи власним життям, вирушають на завдання від самого ранку — потрібно забрати з-під вогню жінку з 15-річним сином. Пані Любов звернулася до поліції сама, вмовляти її не довелося. Каже: сиділа б у рідній хаті до останнього, але сил терпіти цей жах у сина-підлітка Віталіка вже немає.

Від російських авіаційних нальотів родина щоночі рятувалася в маленькому підвалі. Жінка показує укриття: «Тут ми поприбирали, бо у хазяїна дров багато було — щоб менше горіло, раптом що».

Останньою краплею для них став день, коли на їхню рідну вулицю прилетіли одразу три важкі керовані авіабомби (КАБи).

На подвір’ї у родини лише одна сумка з найнеобхіднішими речами — це все, що вони забирають з колишнього життя. Теплі речі та підручники хлопець залишає вдома, бо вірить, що восени піде до рідної школи: «Зошити тут залишаю, бо скоро канікули».

Домашніх улюбленців — котів і собаку — взяти з собою не можуть, нікуди. За тваринами наглядатиме співмешканець пані Любові, який залишається в селі.

«Тут поховані мої батьки, дружина й донька»: історія Віктора

На сусідній вулиці на поліцейський екіпаж уже чекає пан Віктор. Разом із трьома онуками він наважився на переїзд до обласного центру. Чоловік ледь стримує емоції, показуючи наслідки останніх «прильотів».

Віктор, житель Новомиколаївки: «Рветься навколо й довкола. Днями он метрів 300 в городах гепнуло. По Новомиколаївці ви їхали, бачили, що у нас твориться. Будинки зруйновані, інфраструктура також. Зараз світла знову немає — сьогодні зранку о 5-й влупило вкотре».

Рішення кинути все й поїхати далося літньому чоловікові надзвичайно важко, адже з цим місцем пов’язане все його життя.

Віктор: «І женився, і діти. Батьки тут поховані, і дочка похована, і жінка — всі поховані тут».

Виїхати змусив винятково страх за життя онуків. Доки дорослі нашвидкуруч пакують вузли на подвір’ї, 11-річна Тетянка крізь сльози прощається зі своїми улюбленцями. Вона обіймає клітку з папугою: «Гошка, ми скоро додому вернемся». А перш ніж сісти до авто, гладить пса.

На господарстві у пана Віктора залишається його син. Він доглядатиме за хатою і тваринами, доки родина не знайде постійне житло в місті, а вже потім спробує виїхати до них.

Антидронові тунелі та полювання на цивільних

На виїзді з Новомиколаївки журналісти ТСН побачили страшну картину: вщент розбиті цілі житлові вулиці, спалені цивільні автомобілі на узбіччях, а в городах і садках зяють величезні вирви від КАБів.

Олександр Нестеров, начальник сектору взаємодії з громадами: «Б’ють по всьому: цивільній інфраструктурі, магазинах, житлових приміщеннях, приватному сектору».

Самостійний виїзд із селища зараз — це смертельний ризик. Російські окупанти влаштували справжнє сафарі й цілеспрямовано полюють за допомогою FPV-дронів саме на легкові цивільні машини. Щоб бодай якось убезпечити дорогу, на під’їзді до населеного пункту військові звели спеціальний антидроновий тунель із сіток.

Олександр Нестеров: «Це захист від дронів, але ж ви розумієте — від КАБів вони не допомагають, від „Шахедів“ теж. Єдиний вихід — виїзд з території до безпечнішого місця».

Офіційного рішення про примусову евакуацію дітей з Новомиколаївки наразі немає, але в ОВА та поліції очікують на нього найближчим часом. Правоохоронці закликають батьків не чекати на критичний момент, а рятувати малечу вже зараз.

Ростислав Сирота, поліцейський офіцер громади: «Станом на зараз у Новомиколаївці залишається 32 дитини. З цього тижня ми починаємо евакуйовувати їх до більш безпечних місць».

Усі перші евакуйовані родини поліцейські успішно доправили до транзитного центру в Запоріжжі. Там люди отримають першу психологічну й гуманітарну допомогу та тимчасовий прихисток, щоб вирішити, куди рухатися далі. Для тих сімей, які погодяться поїхати до західних регіонів України, там уже повністю підготували облаштовані гуртожитки.

