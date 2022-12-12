Safe women: корисні ресурси, які допоможуть українцям вберегтися від торгівлі людьми

Через повномасштабне вторгнення Росії до України мільйони наших громадян і досі перебувають за кордоном. Чимало з них можуть стати жертвами страшного злочину – торгівлі людьми.

Шукали захисту від російських куль за межами України, проте не вбереглися від іншої небезпеки. Торгівля людьми – поширена проблема у світі. І українські біженці зараз – чи не найбільш вразлива категорія. Національна поліція завдяки європейським колегам намагається тримати проблему на контролі, проте випадки протиправних дій стосовно наших громадян все ж є.

Як убезпечити себе від небезпеки та куди звертатися по допомогу, якщо ви стали свідком або жертвою торгівлі людьми, розповіли під час пресконференції "Війна і торгівля людьми – сучасні виклики та нові інструменти захисту".

Так, як розповів заступник начальника 2-го управління департаменту міграційної поліції Нацполіції України Максим Федорчук, наразі відкрито 6 кримінальних справ, пов'язаних із можливою сексуальною експлуатацією громадян України.

"На базі Європолу було створено контактну точку для обміну інформацією між європейськими країнами стосовно випадків або можливих випадків торгівлі людьми, де потерпілими можуть бути українці. 63 повідомлення – це просто як оперативне інформування. Воно могло надійти від різних джерел до тієї чи іншої поліції. Нідерландів, наприклад, чи Бельгії, Німеччини або Польщі. Якщо казати про підтверджені випадки – це 6 кримінальних справ, відкритих у країнах Європи", – зазначив Максим Федорчук.

Також цією проблемою займається і Міністерство соціальної політики України. Там створили інформаційні ресурси, роздавали листівки на прикордонних пунктах перетину, розсилали повідомлення від ДСНС про те, як уберегтися та як реагувати на те, що ви можете стати жертвою злочинного бізнесу.

Торгівля людьми – це один із тих злочинів, які є дуже масовими, поширеними у всьому світі, наголошує заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

"Ми маємо дуже добре розуміти, що торгівля людьми – один із тих злочинів, який орієнтований на тих людей, котрі перебувають у вразливому стані! Зараз багато українців якраз перебувають у вразливому стані, зокрема перебуваючи за кордоном. У когось розірвані соціальні зв'язки, тобто вони одні в цій країні. У когось взагалі немає нікого поруч, на кого вони можуть спиратися. Тому дійсно, ризик збільшення випадків, коли українці потрапляють у ситуацію торгівлі людьми, він збільшений", – пояснює Уляна Токарєва.

Днями запрацювало ще декілька важливих інструментів допомоги українцям. Розробили їх у Мінсоцполітики за підтримки проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" SURGe, що фінансується урядом Канади.

"Ми пишаємося можливістю підтримувати цю ініціативу, щоб попереджувати торгівлю людьми, і ми визнаємо значущість цієї допомоги, її важливої ролі мати можливість надати ресурси для цих ініціатив! Ми сьогодні говоритимемо з вами про чатбот, вебсайт та інші важливі ініціативи!" – зазначила очільниця відділу міжнародного розвитку Посольства Канади в Україні Ешлі Малруні.

Телеграм-бот safe women та сайт – два нові зручні інформаційні ресурси, де є всі контакти, які можуть знадобитися за кордоном. Консульські відділи, міжнародні організації, які працюють з метою протидії торгівлі людьми, громадські організації і відділки поліції, до яких можна звернутися за потреби.

Та й це не все. "На сайті ви можете знайти інформацію, якими мають бути ваші дії, якщо ви стали свідком такої ситуації. Також ви можете знайти алгоритм пошуку рідних, якщо у вас зникла рідна людина та довго не виходить на зв'язок, і ви підозрюєте, що людина могла потрапити в ситуацію торгівлі людьми. Ви можете знайти інформацію в разі, якщо стали жертвою сексуальної експлуатації: якими мають бути ваші дії, як захиститися, як вийти з цієї ситуації, хто може допомогти", – додала керівниця ініціативи з протидії торгівлі людьми проєкту SURGe Світлана Гаращенко.

Проблема торгівлі людьми актуальна і на території нашої держави. Якщо ви потребуєте допомоги – є телефон гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та домашньому насильству – 15 47.

Також є окрема лінія для дзвінків з-за кордону – 044 284 19 43. Цей номер обов'язково має бути у вашому записнику, якщо ви перебуваєте за межами України.