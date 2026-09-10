Сальмонельоз у Namelaka: санлікар розповів, чому насправді закрився відомий заклад у Києві

Намелака в Києві

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З’явилися нові деталі отруєння в кондитерській Namelaka у Києві. Після виявлення сальмонельозу медики обстежують увесь колектив — понад 100 людей. Вже відомо, яким чином діагностували інфекцію та чи є насправді постраждалі серед відвідувачів.

Головний державний санітарний лікар Сергій Чумак розповів ТСН.ua про деталі спалаху інфекції.

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Хронологія виявлення інфекції

За його словами, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб отримав перше екстрене повідомлення про гастроентероколіт в останній день літа. Людина була терміново госпіталізована.

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«3 вересня отримали результат лабораторного дослідження: у хворого виявили сальмонельоз. Під час збору інформації було з’ясовано, що пацієнт працює у згаданому закладі харчування. А вже друге термінове повідомлення ми отримали 4 вересня. До лікарні потрапив ще один працівник кондитерської, і у нього було діагностовано сальмонельоз. А після виїзду на місце для збору інформації було встановлено, що у закладі працює понад 100 людей. Керівництву було запропоновано всіх працівників обстежити на сальмонельоз», — розповідає ТСН.ua Сергій Чумак.

У перший день прийшли 10 чоловік, які були на зміні, і наразі вже обстежені майже всі працівники.

Більшість інфікованих не мали симптомів

«Станом на 9 вересня виявлено 10 працівників закладу, які мали позитивний збудник сальмонельозу. Хоча при спілкуванні у них ніяких симптомів хвороби не було, тобто вони були лише носіями інфекції», — пояснює фахівець.

До цього він додає, що відповідний діагноз може поставити сімейний лікар, тому лабораторні результати були направлені сімейним лікарям за місцем проживання, а це Київ та Київська область.

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«Зараз від сімейних лікарів ми почали отримувати термінові повідомлення про ці випадки. Станом на вчора 5 працівникам був поставлений діагноз — захворювання на сальмонельоз, окрім того, двоє людей виявилися носіями бактерій сальмонели. Тобто їм потрібно пройти відповідне лікування і лише після повторного обстеження їх можна допускати до роботи», — розповідає головний санлікар Києва.

Заклад призупинив роботу, тривають перевірки

Він додає, що після перших випадків виявлення хвороби власники закрили заклад самостійно.

«Вони пішли на співпрацю, бо добре розуміють, чим це могло б закінчитися. І це дійсно було правильним рішенням, аби зупинити спалах інфекції. Отримавши 5 підтверджених випадків сальмонельозу, ми офіційно повідомили Держпродспоживслужбу про спалах інфекції. Тепер вони мають у рамках позапланових заходів здійснювати нагляд та контроль за ситуацією», — каже Сергій Чумак.

Головний санітарний лікар Києва не підтверджує інформацію, що серед хворих були відвідувачі закладу.

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«Нам не надходило жодних повідомлень про хворих на сальмонельоз серед відвідувачів. Наразі це стосується лише працівників кондитерської. А це можуть бути офіціанти, кухарі та інший персонал, який забезпечує роботу закладу», — підсумовує головний санлікар Києва.

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