"Сам прийшов захищати Україну": воїни ЗСУ розповіли про "пухнастого добровольця" та показали його у формі

Тхір із войовничим іменем Стінгер з Херсонщини допомагає нашим бійцям набратися позитивних емоцій. Його нові власники - брати, що пішли служити в один підрозділ, а їхня родина постраждала від війни.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

"Правий берег Херсонщини. Це ділянка де небо від ворожих ракет захищають зенітники. Серед бійців є два близьких родича - два рідні брати. Олексію 42, Сашкові - нещодавно виповнилось 40. Вони завжди разом", - каже кореспондентка ТСН.

Олексій та Сашко

Брати воюють разом, спочатку в армію пішов молодший Сашко.

"Незважаючи на бронь, я розумію, що всім відомо, що роблять ці російські варвари", - каже він.

Олексій сам в тилу залишатися не хотів. Насправді кажуть, зараз вони воюють удвох, але за чотирьох - у вересні 22-го під час звільнення Харківщини загинув їхній брат.

Брати-військові

"Це наш двоюрідний брат, звати його Сергій Васильович Драч. Він загинув у віці 33 років", - кажуть військові.

На згадку лишилось відео - як брат на фронті смажить картоплю та сміється.

Люфт брат смажить картоплю Минулого року на Бахмутському напрямку важко поранило їхнього племінника. Він ледве вижив.

"Він просив побратимів, щоб його добили", - кажуть брати.

Після цих подій хлопці і пішли до війська. 38 ракетний-зенітний полк збиває ворожі дрони та "Шахеди". Олексій знаходить час ще й писати вірші, та знімати їх для соцмереж. А ще на фронті у них з'явився друг - на ім'я Стінгер. Його бійці називають персональним психологом

"Він, до речі, доброволець. Він добровільно прийшов прийшов захищати Україну", - кажуть бійці та додають, що навіть пошили йому військову форму.

Олексій розповідає - на війні навіть такий малий та пухнастий може підняти настрій.

Тхір Стінгер

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 22 травня 2024 року | Повний випуск новин

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