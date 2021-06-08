"Сама не стежила": мати хлопчика, якого укусив дельфін в Одесі, не висуватиме претензій до дельфінарію

В одеському дельфінарії збираються посилити контроль.

Мати 6-річного хлопчика, який постраждав від укусу дельфіна, не висуватиме претензій до одеського дельфінарію. Про це жінка повідомила у коментарі журналістам і наголосила — сама не встежила за дитиною. Щоправда про небезпеку близького контакту її, мовляв, не попередили.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 8 червня.

В дельфінарії натомість повідомляють — попереджувальне оголошення лунає з гучномовців чотири рази під час виступу дельфінів. Диктор інформує, що не потрібно підходити до басейну та опускати в нього руки.

Нагадаємо, вихідними перед виступом тварин родина з Чернівців вирішила пофотографувати свого 6-річного сина упритул до дельфінів. Та, коли хлопчик почав гладити одного з них, ссавець схопив дитину за долоню. Від зубів на шкірі лишилися подряпини. Шпиталізувати дитину потреби не було. Родина вже повернулася додому.

У розважальному центрі після інциденту обіцяють посилити заходи безпеки.

"Я думаю, що будемо посилювати контроль. Буде більше табличок з попередженнями, ще більше персоналу, який за цим стежитиме", - каже старша тренерка Олена Колмогорова.

Новини України: мати хлопця, постраждалого від укусу дельфіна, не має претензій до дельфінарію

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