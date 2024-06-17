Саміт миру в Швейцарії: про які "важкі компроміси" йшлось і що відповіли на Заході на "пропозиції" Путіна

Саміт завершився спільною декларацією. У ній - пункти, обговорення яких і було на порядку денному.

Швейцарія повідомить Росії про підсумки Мирного саміту, що пройшов цими вихідними на курорті Бюргеншток. Близько 80 його учасників підтримали спільне комюніке, у якому домовилися про конкретні кроки у мирному процесі й залучення до нього “всіх сторін”.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про Саміт миру

Усіх, хто приїхав до Швейцарії, об’єднує бажання, щоб війна завершилася.

"Нам вдалося дійти спільного бачення тут, у Бюргенштоку. Ми посилаємо чіткий сигнал народу України та всім, хто безпосередньо постраждав від наслідків війни. Значна частина міжнародної спільноти має бажання змінити це", - сказала Віола Амгерд, президентка Швейцарії.

Серед сотні делегатів ті, хто обірвав контакти з Москвою, але також ті, хто їх підтримує. Україна готова слухати всі думки й пропозиції - задля цього й саміт. Але спираючись на міжнародне право, що захищає її територіальну цілісність.

"Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі, погоджений усіма і прозорий для народів, тоді він буде доведений до представників Росії, щоб на другому мирному саміті ми могли зафіксувати реальне закінчення війни. Зараз ми починаємо цей шлях разом", - сказав Володимир Зеленський.

Саміт миру у Швейцарії / Фото: reuters.com

Що говорили про "важкі компроміси"

Задля значного прогресу на шляху до миру, Росія за цим столом потрібна, - заявляли, зокрема, президент Кенії, топ-дипломати Туреччини й Саудівської Аравії, за чию прихильність Україна бореться. Коли саудівський принц закликав до “важких компромісів”, не конкретизуючи, яких саме, у залі панувала цілковита тиша.

Саміт миру у Швейцарії / Фото: Associated Press

"Важливо, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, які вимагатимуть важкого компромісу в межах дорожньої карти до миру. Тут важливо підкреслити, що будь-який надійний процес потребуватиме участі Росії", - сказав Фейсал бін Фархан бін Абдуллах Аль Сауд, глава МЗС Саудівської Аравії.

Україна розуміє, що говорити з Росією доведеться. Але не мовою ультиматумів, сказав глава української дипломатії. Вимоги Путіна до України проголосити нейтралітет і відійти з чотирьох областей, включно з підконтрольними їй територіями, ніякого апетиту на саміті, сказав Кулеба, не викликали. А у заявах делегатів з Глобального Півдня - не бачить проблеми.

"Це не такий захід, який полюбляє Росія. Щоб всіх зібрати, щоб всі говорили, як то кажуть, в одну дудку з Російською Федерацією. Саме через такий відвертий діалог ми можемо прийти до правильних рішень", - пояснив Дмитро Кулеба.

Що відповів Захід на "пропозиції" Путіна

Західні партнери України очікувано й послідовно висловлювалися на її підтримку. США виділяють півтора мільярди доларів на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, Норвегія - 103 мільйони. Канада дає 15 мільйонів на повернення українських дітей. Оновлені умови Кремля - Європа і США критикували й називали неприйнятними.

"Жодна відповідальна нація не може сказати, що це розумна основа для миру. Це суперечить Статуту ООН. Це суперечить базовій моралі. Це суперечить елементарному здоровому глузду", - сказав Джейк Салліван, радник із нацбезпеки президента США.

Що відомо про спільну декларацію на Саміті миру

Саміт завершився спільною декларацією. У ній - пункти, обговорення яких і було на порядку денному. Учасники зголосилися: атомні електростанції, включно з ЗАЕС, мають працювати під контролем України. Її аграрна продукція має вільно діставатися туди, де потрібна, а військовополонених слід звільнити шляхом повного обміну. Готуються, як випливає з декларації, і конкретні заходи із залученням “всіх сторін”.

Попри відсутність на порядку денному “складних”, як говорив Володимир Зеленський, пунктів формули миру, - підписів усіх учасників саміту під підсумковим комюніке таки бракує. Із сотні делегацій - декларацію підтримали 78 країн і чотири міжнародні організації. А серед тих, хто цього не зробив, - не лише країни Глобального Півдня.

Не долучилися до декларації Вірменія, Індія, Саудівська Аравія, ПАР, Об'єднані Арабські Емірати й не тільки. Та простір для маневру в них є - підтримати комюніке можна пізніше. Зокрема й тим, кого не було на саміті. Ключовим, за словами президентки Швейцарії, лишається питання, як і коли включити в процес Росію з огляду на те, що для міцного рішення - потрібні дві сторони.

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