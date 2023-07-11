Саміт НАТО-2023 у Вільнюсі: що говорять політики про очікування для України – головні заяви

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО-2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу. В рамках саміту пройде перше засідання Ради Україна-НАТО. Серед ключових тем – перспектива вступу України до Альянсу, гарантії безпеки та подальша військова підтримка у боротьбі з агресією Росії.

Свій візит до Вільнюса підтвердив президент України Володимир Зеленський.

ТСН.ua зібрав головні заяви українських і західних політиків про очікування від саміту НАТО щодо майбутнього членства України.

"Де-факто Україна вже в Альянсі" – Зеленський

Напередодні саміту НАТО, ввечері, 10 липня, Володимир Зеленський підтвердив, що їде на саміт до Вільнюса. Він заявив, що "де-факто Україна вже в Альянсі", а зараз триває робота "над конкретними словами такого підтвердження".

"Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз – зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", – сказав глава держави.

Кулеба: в НАТО погодились скасувати ПДЧ для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 10 липня заявив, що після тривалої дискусії країни-члени НАТО погодились скасувати План дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Дмитро Кулеба також закликав уряд Німеччини відмовитися від гальмування вступу України до НАТО. Він нагадав, що Україні обіцяли вступ до НАТО 2008 року, проте відтоді НАТО дуже мало зробило для того, щоб це членство стало реальністю.

​​Україна стане членом НАТО – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом НАТО. На його думку, Альянс сам зацікавлений, щоб Україна приєдналася до них, оскільки Україна – єдина країна у світі, яка має бойовий досвід у боротьбі проти російської агресії.

Столтенберг про подробиці щодо майбутнього України в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на майбутньому саміті у Вільнюсі Україні можуть запропонувати приєднання до Альянсу без ПДЧ та програму підтримки, яка повинна наблизити нашу державу до стандартів НАТО.

Він повідомив, що запропонував такий пакет щодо України в НАТО:

створення Ради Україна-НАТО;

скасування ПДЧ для України;

програма практичної підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО.

​​Членство України в НАТО є передчасним – Байден

Президент США Джо Байден заявив, що війна Росії в Україні має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання про наше членство у НАТО. Проте американський лідер наголосив, що США та їхні союзники по НАТО продовжуватимуть забезпечувати президента Володимира Зеленського та його сили безпекою та озброєнням, необхідним для припинення війни з Росією.

"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, вводити чи ні Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни", – сказав Байден.

"Україна має стати членом НАТО" – Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО, що він підтримує членство України в НАТО.

"Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися, як це забезпечити", - заявив президент Литви.

Литовський президент зазначив, що необхідно виходити за рамки мови Бухарестського саміту, яка говорить лише про "відчинені двері". Він наголосив на тому, що важливо ухвалити рішення, яке зробить членство України в НАТО не лише теоретичною можливістю, але й практичною реальністю.

Саміт має озвучити конкретний зміст щодо вступу України до НАТО – Франція

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що Вільнюський саміт має дати можливість закріпити підтримку України з боку Альянсу на довгостроковій основі і надати конкретного змісту її перспективі вступу до НАТО.

Також вона зауважила, що Франція працює паралельно з рядом партнерів над визначенням гарантій безпеки, які ми могли б надати Україні не замість, а паралельно з процесом її інтеграції до НАТО.

Шольц про необхідну умову для вступу України в НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вступ України в НАТО можливий після виконання неодмінної умови – вирішення всіх територіальних суперечок та завершення війни, яку розв'язала Росія.

При цьому очільник німецького уряду зауважив, що ФРН є однією з ключових країн, які мають опрацювати всі гарантії безпеки для нашої держави.

Напередодні ЗМІ писали, що Німеччина готується заблокувати заявку України на членство в НАТО. Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до НАТО через побоювання, що цей крок може привести Альянс до війни з Росією.

Україна приєднається за прискореною процедурою – Британія та Польща

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау заявили, що вступ України до НАТО, ймовірно, буде за скороченою процедурою, оскільки Збройні сили України вже має на озброєнні обладнання, яке було надане Альянсом і вміє ним користуватись.

Вступ України лише після війни – Італія

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна вступить до НАТО лише після закінчення війни з Росією.

"Я вважаю, що правильний вибір – дати почати працювати Раді Україна - НАТО, щоб підготувати ґрунт для майбутнього членства, яке обов’язково має відбутися після війни", - заявив міністр.

Україна заслуговує на членство в НАТО - Ердоган

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив підтримку територіальної цілісності України та заявив, що країна заслуговує на членство в НАТО.

За даними ЗМІ союзники розробили кілька варіантів гарантій та механізмів безпеки для України. Серед них – постачання військового обладнання, співробітництво у військовій сфері, реформування Міністерства оборони України за моделлю НАТО. У Вільнюсі може бути схвалено багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України.

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