Саміт НАТО у Гаазі: про що там говоритимуть і як це вплине на Україну

У Нідерландах відбудеться саміт НАТО / © ТСН.ua

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За добу до відкриття саміту НАТО в Гаазі досі залишається під питанням, чи поїде туди президент України, та й однозначної відповіді, чи приїде туди Дональд Трамп, теж немає.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Яна Слєсарчук.

Що відомо про саміт НАТО

Кілька днів тому, виступаючи на німецькому безпековому форумі, генерал-майор Стефан Шульц заявив: на саміт НАТО, начебто, все ж збирається приїхати Дональд Трамп, уже це можна назвати успіхом саміту.

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«Це вам для ілюстрації, наскільки хиткими в Європі зараз вважають трансатлантичні стосунки. І Дональд Трамп не полегшує партнерам життя, в ніч проти неділі вдаривши по Ірану. Що, як ви розумієте, ризикує помітно змістити повістку саміту. Для України — так собі новина, у нас тут і без того найменша з часів початку повномасштабної російської агресії присутність. Аж до того, що ми досі не маємо однозначного підтвердження, чи приїде сюди президент України, якого запрошено лише на урочисту вечерю у його величності, короля Нідерландів», — зауважує кореспондентка ТСН

Темою єдиної робочої зустрічі саміту стане підвищення витрат на безпеку. До 5 відсотків ВВП. Цим власне планують гарантувати принаймні присутність Трампа.

Іспанський премʼєр Санчес на тлі домашніх корупційних скандалів не погоджувався до останнього збільшити витрати на оборону, намагаючись хоча б у такий спосіб відвоювати прихильність виборців. Найзапеклішими ж прихильниками збільшення оборонних витрат є держави Балтії.

У фінальному комюніке альянсу цьогоріч не буде жодної згадки про Україну, але очікується, що військова допомога Україні буде «вшита» в ці самі 5 відсотків витрат на оборону країн-членів НАТО.

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«За кілька годин, о 16:00 за Києвом, ми чекаємо на прес-конференцію генсека Рютте, а сам саміт розпочнеться завтра. Ми вже на власному досвіді оцінили масштаби Гаазьких заходів безпеки, які помітно ускладнюють логістику в місті, звідки на ці дні розʼїхалися, як нам кажуть місцеві, всі хто міг», — зауважує Яна Слєсарчук.

Як тривала підготовка до саміту НАТО

Поліція Нідерландів задовго до початку саміту відзвітувала: 27 тисяч правоохоронців і 10 тисяч військових цими днями слідкують за тим, аби гостям саміту було безпечно.

Саміт проводитимуть у Світовому форумі — будівля зведена спеціально для концертів, фестивалів та великих зібрань. Останні чотири місяці вона була закритою для всіх: навколо зводили допоміжні тимчасові будівлі, пиляли дерева й прибирали світлофори, словом — робили усе аби помітно розширити простір, щоб вмістити 8500 гостей, з яких 6 тисяч — це члени офіційних делегацій. Майже 100 мільйонів євро Нідерланди витрачають на цей прийом.

Менш, ніж за місяць до саміту, Нідерланди залишилися без уряду. Права коаліція проіснувала 11 місяців і розвалилася, прем’єр Дік Схооф, який свій перший закордонний візит на початку вересня минулого року здійснив до Запоріжжя — пішов у відставку. Все сталося так блискавично, що королю Нідерландів довелося достроково повертатися із державного візиту до Чехії, аби приймати його відставку. Вибори призначили на осінь. До того часу Схооф продовжує виконувати обов’язки, як він сам сказав — у обмеженому режимі. Себто, зокрема, не створює нових ініціатив з питань зовнішньої політики.

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Для нас це радше погана новина. Мінус голова уряду, який системно висловлювався на нашу користь. В умовах, коли важить кожен голос. Адже у травні британський аналітичний центр European Leadership Network видав доповідь під назвою: як червневий саміт НАТО може зберегти фундаментальні цінності. Там кілька сценаріїв, і якщо все піде за песимістичним, — цей саміт може стати найгіршим за в історії Альянсу. Тому його успіх вимірятиметься не стратегічними проривами, а радше тим, наскільки НАТО залишиться згуртованим, послідовним і авторитетним після того, як лідери роз’їдуться по домівках.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАКОГО САМІТУ НАТО ЩЕ НЕ БУЛО! Зеленський VS Трамп - чому тему України ЗАМОВЧУЮТЬ?!