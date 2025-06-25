Саміт НАТО у Гаазі: що відомо про заяви Трампа та допомогу Україні

Саміт НАТО / © ТСН.ua

Реклама

У Гаазі стартує 34 саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Він триватиме дві з половиною години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5 відсотків.

України на порядку денному єдиного засідання немає, але генсек НАТО наголосив: це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути в бік.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Реклама

Заходи безпеки у Гаазі на максимальному рівні, бо після американських ударів по Ірану чекати можна приблизно будь-чого.

Американський літак сідає тут уже надвечір, Дональд Трамп — останній з високих гостей, хто прибуває до Гааги. В літаку його розпитують про плани на саміт. Він заявляє, що планує зустрітись із українським лідером Володимиром Зеленським.

В цей самий час генсека Рютте — який, до слова, ще торік був премʼєром Нідерландів, тож свій перший саміт приймає, фактично, вдома — преса розпитує, чи не ніяково йому від того, що Дональд Трамп хвалиться в літаку — їхнім приватним листуванням, а саме повідомленням, в якому Рютте не обираючи слів на лестощі, хвалить американського президента за те, як він дав раду Ірану. Генсек тримається.

“Геть ніяких проблем. Там не було нічого, що варто було б тримати в таємниці”, - каже Рютте.

Реклама

Це перший саміт, на який Трамп повертається вдруге президентом. Після того, як взимку 2019-го — поїхав з Лондона так само раптово, як із саміту Великої Сімки нещодавно — бо вирішив, на той момент небезпідставно, що інші лідери з нього кепкують, ще й у нього за спиною. Тепер, коли Росія оскаженіла — вона дає Трампу безвідмовний важіль тиску на всіх партнерів, яким конче потрібна договороздатна Америка.

Володимир Зеленський — серед запрошених на вечерю, цим обмежується його участь в основній програмі саміту. Все інше — двосторонні зустрічі й події на полях — виступи в парламенті Нідерландів та на форумі оборонних індустрій.

Напередодні Нідерланди заявили про нову військову допомогу Україні, зокрема про готовність до спільного виробництва дронів — за українськими технологіями, але на своїй території, на це виділяють до 500 мільйонів євро.



Відомо, що витрати НАТО на оборону будуть збільшені до 5 відсотків — і це поступка Трампу. Але часу на це країнам відводять аж 10 років. Допомога Збройним силам України зашита саме в ці витрати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОСТО ЗАРАЗ! СТАРТУВАВ САМІТ НАТО! ПЕРШІ ЗАЯВИ ЛІДЕРІВ СВІТУ

Реклама

Нагадаємо, у НАТО домовилися пом’якшити критику щодо Росії в підсумковій заяві.

Раніше ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, про що говоритиме з президентом України Володимиром Зеленським. Так, глави держав мають обговорити «труднощі».