ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Саміт НАТО у Гаазі: що відомо про заяви Трампа та допомогу Україні

У Гаазі триває саміт НАТО, де обговорюватимуть також і війну Росії проти України.

Саміт НАТО

Саміт НАТО / © ТСН.ua

У Гаазі стартує 34 саміт НАТО, який звузили до формату єдиного засідання. Він триватиме дві з половиною години і стосуватиметься виключно збільшення оборонних витрат до 5 відсотків.

України на порядку денному єдиного засідання немає, але генсек НАТО наголосив: це не означає, що про неї забули чи намагаються відсунути в бік.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

Заходи безпеки у Гаазі на максимальному рівні, бо після американських ударів по Ірану чекати можна приблизно будь-чого.

Американський літак сідає тут уже надвечір, Дональд Трамп — останній з високих гостей, хто прибуває до Гааги. В літаку його розпитують про плани на саміт. Він заявляє, що планує зустрітись із українським лідером Володимиром Зеленським.

В цей самий час генсека Рютте — який, до слова, ще торік був премʼєром Нідерландів, тож свій перший саміт приймає, фактично, вдома — преса розпитує, чи не ніяково йому від того, що Дональд Трамп хвалиться в літаку — їхнім приватним листуванням, а саме повідомленням, в якому Рютте не обираючи слів на лестощі, хвалить американського президента за те, як він дав раду Ірану. Генсек тримається.

“Геть ніяких проблем. Там не було нічого, що варто було б тримати в таємниці”, - каже Рютте.

Це перший саміт, на який Трамп повертається вдруге президентом. Після того, як взимку 2019-го — поїхав з Лондона так само раптово, як із саміту Великої Сімки нещодавно — бо вирішив, на той момент небезпідставно, що інші лідери з нього кепкують, ще й у нього за спиною. Тепер, коли Росія оскаженіла — вона дає Трампу безвідмовний важіль тиску на всіх партнерів, яким конче потрібна договороздатна Америка.

Володимир Зеленський — серед запрошених на вечерю, цим обмежується його участь в основній програмі саміту. Все інше — двосторонні зустрічі й події на полях — виступи в парламенті Нідерландів та на форумі оборонних індустрій.

Напередодні Нідерланди заявили про нову військову допомогу Україні, зокрема про готовність до спільного виробництва дронів — за українськими технологіями, але на своїй території, на це виділяють до 500 мільйонів євро.

Відомо, що витрати НАТО на оборону будуть збільшені до 5 відсотків — і це поступка Трампу. Але часу на це країнам відводять аж 10 років. Допомога Збройним силам України зашита саме в ці витрати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОСТО ЗАРАЗ! СТАРТУВАВ САМІТ НАТО! ПЕРШІ ЗАЯВИ ЛІДЕРІВ СВІТУ

Нагадаємо, у НАТО домовилися пом’якшити критику щодо Росії в підсумковій заяві.

Раніше ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, про що говоритиме з президентом України Володимиром Зеленським. Так, глави держав мають обговорити «труднощі».

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie