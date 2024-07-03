Саміт НАТО у США: чого очікувати і яку зброю отримає Україна

Сполучені Штати анонсують виділення Україні чергового пакета допомоги на 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Про це напередодні під час зустрічі з українською делегацією сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Агенція Reuters, із посиланням на джерела в Державному департаменті США, пише: на саміті НАТО можна очікувати гарних новин щодо посилення української ППО.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко.

Державний департамент, Білий дім, Пентагон - це ключові відомства, де провели напередодні зустрічі наші посадовці. Україна не отримає формального запрошення до Альянсу на цьому саміті. Американська сторона метафорично говорить про те, що прагне вибудувати міст між Україною і НАТО. На практиці це означає чіткий політичний сигнал про те, що Україна таки буде членом Альянсу.

"Ми синхронізували всі наші позиції, ми обговорили наше бачення стосовно політичних заяв, які стосуються членства України в НАТО і впевнена, що ми матимемо зрозумілий для українців результат", - каже віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина.

"Підготовка до саміту триває, вважаю, що маємо такі робочі гарні результати, але все вже в деталях, я думаю, буде можливо побачити прочитати в конкретних документах, які будуть результатом саміту НАТО", - каже голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак

Агенція Reuters із посиланням на анонімні джерела у Державному департаменті США повідомила: до саміту НАТО наступного тижня слід очікувати позитивних новин щодо посилення української протиповітряної оборони.

Співрозмовник відмовився назвати більше деталей, нагадавши лише, що Україна наполегливо просила про додаткові системи Patriot. Не робить гучних анонсів за результатами зустрічей у Вашингтоні і українська сторона.

"Основний фокус був ППО, спілкувалися про нові системи, коли вони прийдуть. За дорученням президента, він очікує від нас чітких дат, скільки систем, скільки ракет, які системи будуть і коли вони вже прибудуть у війська", - сказав міністр оборони Рустем Умеров.

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні у розмірі 2 мільярди 300 мільйонів доларів. У Пентагоні уточнили - частина з нього буде за програмою президентських повноважень, тобто зброя після оголошення одразу буде відправлена в Україну, частина - за програмою довгострокового озброєння, але чергу посунуть таким чином, що першою в ній буде Україна.

"Цей пакет, згідно з програмою президентських повноважень, дасть змогу надати більше ракет протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із запасів США. Це також дозволить Сполученим Штатам закупити більше ракет-перехоплювачів для систем Patriot і NASAMS, які будуть поставлені за прискореним графіком, завдяки зміні послідовності інших іноземних військових продажів", - сказав Ллойд Остін.

Очільник Пентагону

Окремий фокус був на захисті та відновленні української енергетики, що дало би можливість пройти найближчі осінь та зиму.

Ювілейний саміт НАТО на найвищому рівні, рівні голів держав, Вашингтон прийматиме вже менш аніж за тиждень.

США

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