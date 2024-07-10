Саміт НАТО у США: чому Зеленський не прийшов на урочистості та заява Байдена про втрати Росії

Сполучені Штати разом із партнерами передають Україні 5 додаткових систем протиповітряної оборони. Про це президент США Джо Байден оголосив на відкритті 75 саміту НАТО у Вашингтоні. Путін програє війну - запевнив він і назвав американські розвіддані, скільки Росія втратила вбитими та пораненими. Президент України Володимир Зеленський пропустив урочистості з нагоди відкриття саміту, на які був запрошений разом з іншими лідерами. Він виступив в інституті Рейгана, де закликав США розширити дозвіл на удари по Росії, щоб Україна мала змогу знищувати ворожі літаки на аеродромах.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Зеленський не прийшов на урочистості з нагоди саміту НАТО: причина

Президент США Джо Байден, який єдиний із лідерів трохи старший за НАТО, разом із дружиною Джил Байден дають прийом з нагоди відкриття ювілейного саміту. Глави держав разом із подружжями під мелодії у виконанні живого оркестру прибувають на місце урочистостей і позують перед камерами перш ніж пройти на прийом.

Президент Володимир Зеленський із дружиною були заявлені у програмі, втім ані на червоному хіднику, ані пізніше у залі вони не зʼявилися. Україну на офіційній частині представляли глава офісу Єрмак, міністри Умеров та Кулеба, віце-премʼєрка Стефанішина. У прес-службі президента не відповіли на запитання ТСН, чи повʼязане скасування його участі із жалобою в Києві, зазначивши лише, що президент "готувався до наступного заходу".

Зранку у вівторок Зеленський із дружиною поклали квіти до памʼятника голодомору у Вашингтоні, де його запитали, як обстріл "Охматдиту" змінює запит України до партнерів.

"Я думаю, після такого і президент Байден, і інші лідери можуть бути більш потужними, більш рішучими", - сказав він.

Володимир та Олена Зеленські у США вшанували жертв Голодомору

4 квітня 1949 року представники 12 країн-засновниць НАТО поставили свої підписи під Угодою про створення Північно-Атлантичного альянсу. Це була відповідь західних країн на холодну війну із Радянським Союзом. Відтоді кількість членів НАТО збільшилася до 32. Україна та Грузія, які не встигли зайти під натівську парасольку, стали жертвами російської агресії. І якщо офіційний Тбілісі зараз робить відверті кроки у напрямку Москви. Київ - головний партнер і головний біль Альянсу - залишається непохитним у своїх принципах.

Що говорили про підтримку України

На екранах чорно-білі кадри хроніки поруч із кольоровими - з України сьогодні. Лідери країн альянсу роблять сімейне фото на тому самому місці, до була підписана угода. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, який після 10 років на чолі Альянсу невдовзі залишає посаду, звертається до колег із прощальним посланням до тих, хто готовий втомитися від витрат на війну в Україні.

Саміт НАТО у США

"Наша підтримка України не була очевидною. Це непросто, оскільки наша підтримка пов’язана з витратами та ризиками. Реальність така, що з агресивною Росією у ролі сусіда немає безкоштовних варіантів. На війні немає безпечних варіантів. Пам’ятайте, найвищою ціною і найбільшим ризиком буде перемога Росії в Україні. Ми не можемо цього допустити. Будьмо відвертими. Результат цієї війни надасть обрисів глобальній безпеці на десятиліття вперед. Час підтримувати свободу і демократію - зараз, а місце - Україна", - сказав він.

Заява Байдена про втрати Росії на війні

Президент США Джо Байден розкриває американські дані про російські втрати на війні - 350 тисяч убитими і пораненими. Росія програє, а Україна переможе і зупинить Путіна - заявляє Байден. І оголошує про нову військову допомогу Києву від партнерів - системи ППО Patriot та SAMP-T та IRIS T.

"Сьогодні я оголошую про історичне виділення систем протиповітряної оборони для України. Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні обладнання для пʼяти додаткових стратегічних систем ППО. Найближчими місяцями США та партнери мають намір поставити Україні десятки додаткових тактичних систем ППО. Сполучені Штати завжди перевірятимуть, що коли ми експортуємо такі необхідні ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони, Україна знов-таки буде на початку цієї черги", - сказав він.

Джо Байден на саміті НАТО

Загалом від усіх партнерів на підтримку української ППО буде виділено мільярд доларів - ідеться у поясненні Білого дому. Президент Зеленський подякував партнерам у дописі у соцмережі Х. Сам він дав публічний виступ у республіканському інституті імені Рональда Рейгана, де відверто сказав, що увесь світ зараз чекає на листопад - саме тоді відбудуться вибори президента США. Зеленський закликав не чекати листопада, а знов проявити рішучість і лідерство, яке Америка демонструвала на початку війни. Воно конкретно може виражатися у дозволі розширити удари по Росії.

У середу розпочнеться безпосередня робота Вашингтонського саміту НАТО. А урочистості в аудиторії Ендрю Мелона завершили виконанням пісні про мир в усьому світі.

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