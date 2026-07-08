Саміт НАТО в Анкарі: що говорять про війну в Україні, загрозу від РФ та несподівана заява очільника Польщі

В Анкарі стартував саміт НАТО / © ТСН.ua

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Саміт НАТО в Анкарі розпочав роботу. У фінальній декларації підтвердять, що Росія становить довготривалу загрозу для Альянсу — заявив Генеральний секретар Марк Рютте. Крім того, він запевнив, що Сполучені Штати залишаються відданими учасниками НАТО, попри побоювання, що Дональд Трамп може вивести частину американських військ із Європи та його нові заяви стосовно Гренландії.

Про все докладно з Анкари — власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Що відомо про саміт НАТО в Анкарі

Лідери країн НАТО офіційно розпочали роботу в Анкарі. За визначенням Генсека Альянсу Марка Рютте, головна тема цього року — повна імплементація рішень, згоди щодо яких союзники досягли раніше. А саме — збільшення видатків країн-членів на колективну оборону, на чому категорично наполягають Сполучені Штати. А також — стратегічна допомога Україні.

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На полях зустрічі панує висока дипломатична активність: лідери проводять спільні засідання, обговорюють фінальні документи, а фотографи фіксують традиційні сімейні фотографії глав держав НАТО.

Гроші для Києва та альтернативні думки на полях саміту

Марк Рютте підтвердив журналістам, що у фінальній декларації Росія знов буде чітко названа довготривалою загрозою для Альянсу. На безпосередні оборонні потреби України, як очікується, буде гарантовано виділено по 70 мільярдів євро — окремо на цей рік і на наступний. Чимало лідерів альянсу у своїх вступних промовах публічно підтверджували власну непохитну відданість підтримці Києва.

Втім, під час саміту пролунали й альтернативні думки. Премʼєр Болгарії Румен Радев, наприклад, підтвердив, що його країна більше не надаватиме військової допомоги Києву, та почав лякати європейських колег ядерною ескалацією з боку Російської Федерації.

Зі свого боку премʼєр Угорщини Петер Мадяр розповів, що напередодні мав коротку кулуарну розмову із Володимиром Зеленським, в результаті якої лідери попередньо домовилися про проведення двосторонньої зустрічі найближчим часом.

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Польсько-українські відносини та зустріч із лідером США

Президент Польщі Кароль Навроцький теж детально поговорив із президентом України на полях саміту в Туреччині. Польський лідер зазначив, що хоча складний конфлікт на тлі різного розуміння спільної історії УПА між країнами залишається, але також завжди є місце для дипломатії та конструктивного діалогу.

Кароль Навроцький підкреслив, що у Варшави та Києва спільним залишається стратегічне бачення війни із Росією, та висловив щире сподівання на подальше продовження двостороннього діалогу.

Лідери Альянсу проведуть сьогодні велику спільну зустріч. Окрім цього, близько 15:00 за київським часом запланована важлива та очікувана розмова президентів України та Сполучених Штатів Америки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 8 ЛИПНЯ | КИЇВ у ДИМУ! Захоплення заручників в ОДЕСІ! УДАР по Харкову! Саміт НАТО

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