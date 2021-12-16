Саміт Східного партнерства: чи зменшать напругу на кордоні зустрічі Зеленського з європейськими партнерами

Зеленський зустрівся з очільниками Франції та Німеччини.

Сьогодні, 16 грудня, Володимир Зеленський зустрінеться з генеральним секретарем альянсу Йенсом Столтенбергом. Обговорять питання безпеки на тлі загрози російської агресії. Напередодні у Брюсселі відбувся саміт Східного партнерства, де Зеленський зустрівся з очільниками Франції та Німеччини, домовились продовжити роботу в нормандському форматі.

У Брюсселі тим часом працюють над новими санкціями проти Росії у разі наступу на Україну. Подробиці у сюжеті ТСН.Ранок 16 грудня.

Як знизити напругу на українських кордонах? У Брюсселі, де зібралися лідери всіх країн-членів Євросоюзу, нині це ключове питання. Про безпеку президент Володимир Зеленський сьогодні говоритиме з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напередодні він провів перемовини зі своїми європейськими колегами. Український президент закликав уже зараз реагувати на можливу агресію з боку Росії, а не чекати, доки вона вторгнеться в Україну. "Мені здається, що ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика "після" вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу державу цікавить потужна санкційна політика до ймовіної ескалації. Тоді, мені здається, ймовірної ескалації, може, й не буде", - наголосив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом

Задля мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, Україна, Франція і Німеччина закликали Росію відновити роботу в "нормандському форматі". Київ готовий до будь-яких форматів перемовин, сказав Зеленський, і привітав бажання США долучитися до процесу. Потрібне, додав, лише бажання Москви зупинити ескалацію.

До цього Росію закликали й лідери Євросоюзу. "Ми закликаємо Росію до деескалації. Просимо її втриматися від будь-яких актів агресії. Україна може не сумніватися: Євросоюз дасть тверду відповідь на будь-яку подальшу агресивні дії проти неї", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

На саміті Східного партнерства, що пройшов у Брюсселі напередодні, Україна знову заявила про свої європейські амбіції. Втім, офіційно перспективу її членства в Євросоюзі не підтверджують. Принаймні поки що.

Кореспондентка Зоряна Степаненко.