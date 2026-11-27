У Євросоюзі не домовилися про спільний бюджет на наступні сім років / © Associated Press

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У Євросоюзі не домовилися про спільний бюджет на наступні сім років. Лідери достроково роз’їхалися із саміту, де обговорювали, зокрема, фінансування України. Її подальша підтримка — частина ширшої дискусії про видатки ЄС на наступні роки.

Саміт, який мав зблизити позиції країн, лише підкреслив глибину розбіжностей. У чому їхня причина? І чого тепер очікувати Україні — у сюжеті кореспондентки «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряни Степаненко.

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Чому лідери ЄС роз’їхалися ні з чим

Від цих переговорів у Брюсселі на традиційно чутливу тему — гроші — від початку не очікували прориву. Як і не очікували такої напруженості. Деякі лідери навіть бойкотували переговори в малих групах.

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Бюджет ЄС, який затверджують на сім років, порівнюють із пазлом. Скласти його непросто: слід врахувати інтереси всіх 27 країн:

Сімнадцять із них хочуть амбітного кошторису зі збереженням фінансування для фермерів і менш забезпечених регіонів. У цьому таборі — Італія, Румунія, Польща.

Сім країн, які прозвали «ощадливими», навпаки, хочуть зменшити загальний обсяг бюджету: скоротити традиційні видатки й приділити більше уваги обороні та конкурентоспроможності європейської економіки. Серед них — Німеччина, Данія, Нідерланди.

Пріоритети диктують війна в Україні, гібридні загрози з боку Росії та дедалі більша конкуренція з Китаєм. Президент Євроради запропонував провести переговори в малих групах, а потім обговорити позиції кожного з «таборів» із їхніми представниками. Але зблизити їх не вдалося — поки що. Лідери роз’їхалися з Брюсселя, так і не поступившись один одному.

Антоніу Кошта, президент Євроради: «Ми провели дуже цікаву дискусію як на пленарному засіданні, так і в різних робочих групах. Досягти домовленості нам не вдалося. Що стосується розподілу коштів між різними пріоритетами, більшість держав закликала не скорочувати фінансування сільського господарства та політики згуртованості. Щодо нових власних джерел доходів — ми продовжимо роботу».

100 мільярдів у проєкті бюджету та новий кредит на 45 мільярдів: хто проти

Подальше фінансування України було частиною дискусії. У проєкті наступного бюджету ЄС для неї передбачені 100 мільярдів євро. А також можливість брати нові кредити — всі розуміють, що на сім років цих грошей не вистачить. Лише наступного року Києву потрібні додаткові 70 мільярдів євро. Євросоюз готується надати 45 мільярдів. Єврокомісія висунула відповідну пропозицію незадовго до саміту.

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Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії: «Ми надаємо Україні всі необхідні засоби для ведення переговорів із позиції сили. І починається це з передбачуваної фінансової та військової підтримки. Я рада, що наша пропозиція отримала широку підтримку. Ви вже окреслили позицію 24 держав-членів. Тепер завершення цієї роботи — в руках Ради ЄС».

Із 27 країн ЄС пропозицію щодо нового кредиту Україні підтримали 24 — про це й говорить очільниця Єврокомісії. Не готові брати в ньому участь Чехія, Словаччина й Угорщина. Як і в попередньому кредиті на 90 мільярдів євро. У Празі вважають, що й так допомагають Україні своїми внесками до бюджету ЄС, а в Братиславі й Будапешті воліють допомагати на власних умовах.

Петер Мадяр, прем’єр-міністр Угорщини: «Я розповів про свою поїздку на Закарпаття, якою багато хто цікавився — сказав, що ми намагаємося відкрити нову главу у відносинах між Україною та Угорщиною. Я сказав, що цього разу ми теж привезли гуманітарну допомогу. Я та інші колеги звернули увагу на те, що є держави-члени, які у свій спосіб підтримують Україну, що воює, і виявляють солідарність із нею».

Дедлайн у грудні та ризик через вибори у Франції

Володимир Зеленський говорив, що наступного року Україні знадобиться щонайменше 115 мільярдів євро, щоб вистояти. 25 із них ще належить знайти, навіть якщо Євросоюз схвалить новий кредит. Росія посилює удари по українському тилу. А разом з інтенсивністю атак зростають і потреби України.

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У Брюсселі налаштовані домовитися і про багаторічний бюджет, і про фінансування України на наступному саміті в грудні. Емманюель Макрон попереджає: якщо не встигнуть до кінця року, переговори про бюджет доведеться відкласти до завершення президентських виборів у Франції. В опитуваннях лідирує Марін Ле Пен, яка в разі перемоги обіцяє скоротити внески Франції до бюджету ЄС і припинити двосторонню фінансову допомогу Україні.

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