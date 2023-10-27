Саміт ЄС у Брюсселі: що відомо про скандальні заяви Орбана й Фіцо щодо України

Орбан заявив, що не планує перепрошувати через рукостискання з Путіним.

У Брюсселі відбувся саміт ЄС, на якому були присутні друг Путіна Віктор Орбан і новий прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, який відомий антиукраїнськими заявами та виступає проти військової допомоги Україні. Також на засіданні сперечалися і про Україну.

Про це розповіла кореспондентка "Радіо Свобода" Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

У Брюсселі словацький прем’єр повторив чимало з того, що від нього чули в розпал його передвиборчої кампанії. Президентці Єврокомісії заявив, що відсьогодні Словаччина у столиці ЄС матиме власну думку. Україні військов допомогу не надаватиме, а лише гуманітарну.

"А ще заявляв, що і санкції проти Росії не підтримає, доки не буде оцінки їх впливу на економіки країн ЄС, зокрема його власної. Все це дуже нагадує Віктора Орбана. Новопризначений прем'єр Словаччини, щоправда, не став повторювати сотням іноземних журналістів свої заяви і пройшов повз, а голова угорського уряду з медіа традиційно спілкувався. Вибачатися за рукостискання з Володимиром Путіним, сказав, - не збирається. Вмиступає й надалі за припинення вогню між Україною та Росією", - каже Зоряна Степаненко.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Також Орбан заявив, що Україна не переможе у війні з Росією.

"Сьогодні всі знають, але не наважуються сказати вголос, що ця стратегія провалилася. Очевидно, що це не спрацює, українці не переможуть на передовій. Про це говорить кожен військовий експерт, але політики поки не хочуть визнати це. Ми повинні сказати: план А провалився. Тепер треба готувати план Б", - заявив Орбан.

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Нагадаємо, в Євросоюзі працюють над розблокуванням восьмого траншу військової допомоги для України в рамках так званого Європейського фонду миру.

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